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悍將紀錄之夜！25安18比4灌倒樂天　余德龍登板救牛棚還秀美技

▲▼ 張育成 。（圖／樂天桃猿提供）

▲張育成 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將紀錄之夜，今天對樂天桃猿火力全開，其中4局只差1人次就打了2輪，范國宸追加3分砲，率隊單局攻下13分，刷新隊史紀錄，張育成、林岳谷都擊出5安猛打賞，追平中職個人單場新高。猿隊9局推「大谷德龍」余德龍登板關門，讓悍將三上三下。悍將終場18比4大勝桃猿，終止在桃園跨季7連敗。

悍將3局先靠林岳谷、張育成串連安打攻下2分。4局上更開啟猛攻，打了17個人次，差點就打了2輪，其中林澤彬、林岳谷、范國宸、李宗賢都是單局雙安。

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范國宸單局第2次打擊更是把球扛出牆，且是一發3分砲，本季第6轟出爐。

悍將單局灌進13分刷新隊史2019年10月3日對戰統一獅單局12分紀錄。值得一提是，中職上一次單局攻下13分已經要追溯到2003年統一獅對誠泰。而中職單局最多得分是14分，為味全龍1994年對俊國。

此戰為「部長」張育成下半季歸隊第2場，6局還沒打完已經單場4安，包括擊出陽春砲，7局再敲出第5安寫下個人單場新高。先發2棒二壘手的林岳谷同樣5安猛打賞，一人包辦5打點，獲選單場MVP。

▲▼ 林岳谷 。（圖／富邦悍將提供）

▲林岳谷 。（圖／富邦悍將提供）

悍將隊史單場最多安打數是2020年9月27日對統一獅的27安，而27支安打也是中職最多，今晚則敲出25支安打，追平隊史第2多。

猿隊先發投手黃子鵬僅投3.1局創本季最短，被敲10安慘失7分吞本季第4敗。獲得火力支援的力亞士此戰先發7局僅失3分，拿下本季第3勝，上一次拿勝要追溯到5月30日對戰台鋼雄鷹。

在大比分落後的狀況下，猿隊9局推出余德龍登板，今年個人第二次以投手身份上場，對悍將送出三上三下，且讓對手今晚首次單局沒任上壘。其中面對代打的劉俊豪，製造投手前滾地球，自行下丘後快速傳一壘，還秀了一個美技。

9局下，林承飛2出局再敲長打，再靠馮健庭安打跑回第4分；他也是今晚猿隊少數亮點之一，全隊7支安打，他一人包辦3安，包含7局的一發陽春全壘打。

關鍵字： 中職樂天桃猿富邦悍將猛攻紀錄張育成林岳谷

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