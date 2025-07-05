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兄弟9局險翻船！陳冠穎1球收尾奪勝　終結對戰台鋼6連敗

▲兄弟鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟5日作客台鋼雄鷹主場，終結對戰6連敗。兄弟在第4局一口氣灌進5分奠定勝基，雖然9局下牛棚上演「劇場模式」險些翻盤，但陳冠穎登板僅用1球製造滾地球化解滿壘危機，最終以6比3拿下勝利。

兄弟4局上展開猛攻，宋晟睿敲出安打，陳俊秀再補上一支二壘安打，攻占得點圈。曾頌恩適時安打送回1分，岳東華追加安打再添1分，並在外野失誤下推進壘包，接著高宇杰選到保送。江坤宇擊出高飛犧牲打，攻下第3分，王威晨也敲出安打送回兩分，單局豪取5分，拉開比數。

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台鋼4局下靠著吳念庭獲得保送、魔鷹敲出二壘安打發動反攻，吳念庭利用鄭浩均的暴投跑回1分。5局上高宇杰再度擊出安打追加保險分。7局下面對蔡齊哲，曾子祐與顏郁軒連續安打攻占得點圈，王博玄擊出滾地球帶有1分打點。

兄弟先發投手鄭浩均主投5局，用球數71球，追平本季個人單場最多用球紀錄，其中包含47顆好球，被敲2支安打，送出2次保送與4次三振，僅失1分。王凱程成功化解得點圈危機，蔡齊哲則在7局下失1分，呂彥青8局下在面對滿壘危機時驚險守成。

9局下謝榮豪登板後投出保送，隨後一壘手發生失誤，形成二、三壘有跑者的險境。吳念庭選到保送擠成滿壘，魔鷹再度選到四壞球保送，讓兄弟失1分。此時陳冠穎接手登板，僅用1球就讓張肇元擊出滾地球，成功守住勝利。

鄭浩均也收下本季第3勝。兄弟全場12支安打，王威晨2安打貢獻2打點，曾頌恩2安打貢獻1打點。

關鍵字： 棒球中信兄弟台鋼雄鷹鄭浩均兄弟队

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