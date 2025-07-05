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魔術長人1年短約回歸　NBA現役第4位擁有交易否決權

▲▼魔術長人莫里茨．華格納以1年500萬美元續留奧蘭多。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術長人莫里茨．華格納以1年500萬美元續留奧蘭多。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

魔術長人莫里茨．華格納（Moritz Wagner）去年12月不幸遭逢前十字韌帶傷勢而提前報銷，奧蘭多今夏並未執行原有1100萬美元的球隊選項，藉此騰出更多薪資空間進行補強，不過他們最終仍以鳥權與他續約，雙方簽下1年500萬美元短約，莫里茨也成為NBA現役第4位擁有交易否決權的球員。

身高6呎11吋（約210公分）的莫里茨，在去年底撕裂前十字韌帶前，場均砍下生涯新高的12.9分，三分命中率也達個人最佳的36%，一度成為年度第6人的熱門人選之一。

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儘管魔術今夏選擇不執行莫里茨原有1100萬美元的球隊選項，藉此騰出更多薪資空間追逐其他補強目標，但球團原本就打算以更實惠的條件留下這位板凳悍將，如今如願續約，雙方簽下1年500萬美元短約。

▲▼魔術長人莫里茨．華格納以1年500萬美元續留奧蘭多。（圖／達志影像／美聯社）

根據《HoopsHype》記者斯克托（Michael Scotto）與《奧蘭多哨兵報》報導，莫里茨這份1年短約為鳥權合約，依據勞資協議（CBA）條款，他享有交易否決權，意味著魔術若欲交易他，必須經過本人同意，類似的情況也出現在湖人替補中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）身上，另外兩位擁有此霸王條款的球員是天王詹姆斯（LeBron James）及太陽球星畢爾（Bradley Beal）。

莫里茨2018年以首輪第25順位被湖人選中，輾轉待過巫師與塞爾提克，自2021年起穩定效力魔術，與弟弟法蘭茲．華格納（Franz Wagner）並肩作戰，也讓他在奧蘭多發揮得更加自在。

目前莫里茨仍處於傷後復健階段，預計將缺席新賽季上半段。不過魔術內線深度充足，有比塔澤（Goga Bitadze）與艾薩克（Jonathan Isaac）能頂替上陣，讓球隊有耐心等待莫里茨健康歸隊。

關鍵字： 籃球NBA奧蘭多魔術Moritz Wagner

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