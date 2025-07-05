韓職針對「Check Swing」爭議動起來　預計明年導入影像輔助判決

▲韓職樂天巨人尹棟熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國職棒近期因「Check Swing（半揮棒）」爭議不斷，從球員抗議、教練遭驅逐，到外界要求比賽公平性的聲浪高漲，KBO官方也終於表態，將於本季進行內部測試，預計明年正式導入影像輔助判決系統。

據韓媒《Newsis》報導，KBO相關人士透露，目前1軍9座球場正在架設攝影機，預計下半季開打前完成。不過，短期內尚無法正式啟用，只會先進行比對測試，以找出可能問題。聯盟強調：「現場條件複雜，觀眾席設置攝影機需審慎評估，貿然推動恐導致更多爭議。」

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本季至今，Check Swing引發的判決爭議層出不窮。7月2日三星對上斗山之戰，兩隊各有類似揮棒情況，卻出現不同判決，讓三星獅總教練朴鎮萬氣得在場邊抗議。包括5月底韓華金卿文、Kiwoom總教練洪源基等教頭也因半揮棒判定不滿與裁判爆發激烈爭執。

金卿文直言：「我們理解裁判也會出錯，但KBO應儘快引進影像判決，才能避免場上火氣。」LG總教練廉京燁也說：「每場比賽都攸關名次，一個三振與否差異極大，明年應該就要正式導入了。」

KBO指出，目前已在二軍試行影像判讀制度，並持續觀察效果。由於半揮棒的判定本就主觀性高、角度差異大，聯盟強調正式上路前必須經過嚴格驗證。