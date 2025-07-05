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謝淑薇逆轉晉級溫網女雙16強　今晚混雙登場拚連霸第1步

▲▼謝淑薇與搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科。（圖／路透）

▲謝淑薇與搭檔拉脫維亞好手奧絲塔朋科。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）在溫網女雙次輪上演逆轉秀，雖先以5比7讓出首盤，但兩人很快穩住陣腳，接著以兩個6比2後來居上，耗時2小時又1分鐘，擊敗烏克蘭柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）與羅馬尼亞魯塞（Elena Gabriela Ruse），順利前進16強。

謝淑薇與拉脫維亞好手「O妹」奧絲塔朋科上周剛在伊斯特本公開賽奪下女雙亞軍，榮膺本屆溫網女雙第4種子，次輪對上年初澳網8強賽對手烏克蘭柯絲堤雅克、羅馬尼亞魯塞，「台拉聯軍」開賽率先破發，5比3領先後卻意外連丟4局，反以5比7讓出首盤。

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▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇、傑林斯基去年捧起溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

所幸謝淑薇與「O妹」迅速調整戰術，展現豐富大賽經驗及默契，次盤連拿4局，以6比2扳平戰局。兩人決勝盤更是氣勢如虹，分別在第1局與第7局完成破發，壓制住對手的反攻，最終在耗時2小時又1分鐘的激戰後成功逆轉獲勝。

「台拉聯軍」下一輪將迎戰第14種子、俄羅斯亞歷山德拉（Ekaterina Alexandrova）與中國張帥的組合，爭奪8強席次。另外，謝淑薇今晚也將在混雙首輪登場，她再次搭檔波蘭悍將傑林斯基（Jan Zielinski）尋求2連霸，首輪對手是西班牙布克莎（Cristina Bucsa）、阿根廷岡薩雷斯（Maximo Gonzalz）。

關鍵字： 溫網謝淑薇女雙

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