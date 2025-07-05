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李灝宇又炸！近3戰第2轟　陽念希迎初登板與黃仲翔同場較勁

記者王真魚／綜合報導

老虎旅美好手李灝宇火力持續升溫，今在3A對守護者的比賽中扛出本季第8轟！這發右外野高飛全壘打為他近三戰的第2轟，也幫助老虎終場以5比1擊敗守護者。

李灝宇擔任先發第一棒、守二壘，繳出5打數1安打、2打點，雖然吞下3次三振，但此役唯一的安打就是驚人的大號全壘打。

3局上，他鎖定對手投手的77.6英里曲球，一棒掃向右外野，擊球初速高達100.9英里（約162.3公里），擊球仰角34度，飛行距離374英尺（約114公尺），完美展現長打能力。賽後打擊率為.247，上壘率.353，長打率上升至.413。

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此外，陽念希、黃仲翔也在新人聯盟同場先發。 響尾蛇隊黃仲翔先發4.2局被敲3安打，失3分皆為自責，另投出4次三振與2次保送，滾地球與飛球出局比例為6比3。雖無關勝敗，但球隊靠著7局灌進6分逆轉戰局，終場以7比4力克巨人。

巨人隊的陽念希則迎來旅美生涯首度登板，後援1局雖一上場被敲1安，但隨後投出1次三振與2個滾地球出局，自責分率0.00。

▲李灝宇。（圖／截自X:Tigers ML Report）

▲李灝宇。（圖／截自X:Tigers ML Report）

關鍵字： 棒球老虎全壘打新人表現

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