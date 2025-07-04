退休25年重返開球！前兄弟邱麒璋登板　遇路易士回憶湧現

▲前兄弟象球星邱麒璋開球。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹今（4日）在澄清湖主場迎來下半季首戰，球團特別邀請在地業者、前兄弟象球星邱麒璋擔任開球嘉賓。他以「狙擊手」著稱，當年在關鍵時刻屢屢代打建功，今天重新踏上熟悉的紅土球場，感性地說：「這是我退休25年來第一次再踏上職棒球場，心情非常激動，好像現在心臟跳得特別用力，所有回憶都在剛才一瞬間湧現。」

這場開球也別具意義，捕手由他過去的兄弟象隊友、洋將路易士接捕，兩人再度同場讓人回憶滿滿。邱麒璋談到往昔共事時光說：「我們當時都還算年輕球員，他非常大方，會教我們很多技巧，是個很客氣的前輩。」

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台鋼雄鷹持續深耕南台灣，致力推廣棒球進入社區與日常。今年球團陸續邀請高屏在地店家代表參與開球活動，先前邀請高雄在地業者、前三商虎強打陳正中站上投手丘，今日則由屏東在地的「27號台豚香腸」創辦人——邱麒璋董事長擔任開球嘉賓。他表示：「香腸這個事業是延續媽媽的手藝，包含香腸和鹹豬肉，都深受大家喜愛！」

本週末（7月5、6日），台鋼雄鷹也將迎來下半季第一檔主題活動「煞猛拚！好客棒球日」，與客家委員會合作推出客家日活動，推廣多元文化與棒球結合。身為客家籍的邱麒璋，也象徵性為此活動揭開序幕，展現球隊與地方族群文化連結的誠意與用心。

▲前兄弟象球星邱麒璋開球。（圖／台鋼雄鷹提供）