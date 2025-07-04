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張閔勛扛生涯首發滿貫砲！笑言本壘攻防更關鍵：接的比打的漂亮

記者王真魚／桃園報導

中職下半季開打，樂天桃猿主場迎戰富邦悍將，張閔勛在6局下轟出生涯首支滿貫全壘打，幫助球隊逆轉戰局，最終以5比4搶下下半季首勝。他賽後受訪時表示，當下並沒有特別設定要開轟，能夠有好的結果，很開心。

▲▼ 張閔勛 。（圖／樂天桃猿提供）

▲張閔勛 。（圖／樂天桃猿提供）

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這一轟不僅是張閔勛職業生涯首支滿貫砲，更是一棒逆轉的關鍵。他回憶當下，直言沒有太多複雜想法，「就像我剛講的，球賽還是落後，就想辦法把球打紮實，把隊友送回來，沒有想說會全壘打。剛好一個內角球，自己有準備，把球打強，有一個好結果，就很開心。」

除了打擊表現亮眼，張閔勛在8局上演本壘攻防觸殺，成功阻擋富邦扳平比數，他笑說，「其實那滿關鍵，接得比那支全壘打還漂亮。那個彈跳不好掌握，有接到又拉回來撲下去觸殺，如果safe就是平手了。」他也感謝平常捕手教練都有叮嚀訓練，「剛好今天最關鍵的時候用到。」

當時對方提出挑戰，張閔勛則是滿有自信準備走下場，他直言，「對啊，我觸殺到時，他連壘包都沒碰到，我就知道一定是出局。」他也開玩笑稱，「剛好下一局是我打，我也趕快回去脫護具。」

「但當下是真的滿有信心的，因為整個過程只有我看得到，我觸殺完，他整個本壘板都還沒碰到。」張閔勛表示。

面對先發投手威能帝前段落後，張閔勛也替隊友緩頰，「今天投起來是比較辛苦，但他在中職那麼久，別隊對他也熟悉，現在大家對洋投掌握度都很高。不過他今天還是投到7局只失3分，算是可圈可點。」

張閔勛今年表現穩定，他認為，這2、3年身體維持得不錯，有持續出賽，對比賽節奏、球感掌握越來越好，今年也打出一些成績，對自己更有信心。但他也不忘保持警惕，「今天雖然拿了MVP，明天還是要做該做的事，球季還很長，現在還有59場，我每天都在倒數，還要繼續努力。」

關鍵字： 中職張閔勛樂天桃猿富邦悍將棒球

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