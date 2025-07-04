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古久保大讚張閔勛關鍵觸殺真的Nice Play！點名林政華仍有課題

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿在下半季首戰以5比4逆轉擊退富邦悍將，賽後總教練古久保健二對球隊展現的韌性給予高度肯定，尤其是捕手張閔勛在8局上演的本壘攻防，阻擋對手追平，讓他直呼是「Nice Play」。

▲▼ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

▲古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

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張閔勛賽後坦言，能夠接到之後拉回來撲下去觸殺，連自己都覺得接的漂亮。古久保也說，「那一球彈跳其實很難接，真的是nice play ，中間游擊手轉傳也是非常順暢。」

對於先發投手威能帝的表現，古久保表示，雖然前幾局因為一次守備失誤掉分，但整體仍然投得不差，「前面幾局一個失誤，讓對手得一分，但前面裁判有幾顆球，好球帶感覺比較小，但我們攻擊時又變大，後半段比較邊邊的球，幾乎都是壞球。」

好球帶看似對球隊較為不利，但古久保認為，選手有幾個選非常好，尤其是李勛傑在6局選到那一關鍵保送。

桃猿在6局突破布坎南，串聯安打造成滿壘後，張閔勛轟出滿貫全壘打逆轉戰局，隨後林承飛敲安，李勛傑在2出局後選到關鍵保送，雖然林政華遭三振收尾，但此局已構成大局。

古久保肯定球員當下的應對與選球表現，「他一直以來就是控球很好的投手，打者要想辦法積極去攻擊，不管什麼球種，他的控球都非常好，直球部分，倒是看起來沒那麼好。」

不過，他也點名林政華必須持續成長，「這次和上次對到布坎南一樣，看起來又被投手牽著節奏走，自己要在兩好球後怎麼突破對方，是他的課題。」

「不再去深刻研究的話，自己打擊率會無法提高。」古久保對他有期許，「要變成讓對方覺得是一個很討厭的打者，還是要再努力，有看到他成長，但這又是一個起點，要好好思考如何變成更好的選手。」

關鍵字： 棒球樂天桃猿富邦悍將張閔勛古久保

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