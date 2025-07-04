「熱男」陳真代言冰箱！陳金鋒幽默回應　也說出心中期待

▲陳真代言冰箱 。（圖／截自陳真IG）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將外野手陳真上半季一度因出賽場次不穩，球迷為他抱不平，形容他「被冰起來」，沒想到意外獲得冰箱代言機會。總教練陳金鋒受訪時也幽默回應。

陳真本季初曾一度未獲得穩定先發機會，5月面對媒體提問，他坦言：「老實說，我自己也沒有表現很穩定，是我自己沒有打出來，沒有表現好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時球迷為他抱不平，稱他一直在「冰箱」裡，陳真當時幽默以對，「我是熱男啦！」展現樂觀態度。

沒想到下半季開打之前，他也接到冰箱廠商代言，成為超有哏的行銷話題，瞬間在網路引起熱烈討論。

悍將今天交手樂天桃猿，陳真對戰威能帝曾敲4支安打，是少數能從他手中擊出安打的悍將打者。記者今天好奇問，「陳真今天會上嗎？」鋒總一臉笑意反問，「怎麼這麼關心他？」

得知陳真最近接下冰箱代言之後，陳金鋒笑說，「他現在出賽場次不夠多嗎？」隨即語帶開玩笑但又有些認真表示，「他要去衡量看看，場次少一點可能真的就在冰箱了。」

鋒總強調，球員要靠實力爭取位置，「自己要加油啦，能力有沒有在那，自己最清楚。如果沒有，他還是會在冰箱裡，不是嗎？這就是職業運動。」

他進一步點出殘酷現實，「這不是笑話，自己要衡量，那位置做得好不好，有沒有比別人更好。你的成績你能不能接受？還是球隊能接受？守備是球隊能接受的嗎？這都是很現實的一部分。」

至於冰箱代言一事，陳金鋒也正面看待，「能夠代言都是好事，對年輕球員來說是一種曝光度，是好事。」