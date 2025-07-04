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39歲冠軍中鋒考慮加盟湖人或勇士　紫金大軍先續約海耶斯

▲▼塞爾提克中鋒霍佛德苦熬17年終於奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍佛德正在考慮是否續留NBA，加入湖人與勇士也是可能選項。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

39歲冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）正面臨生涯重要抉擇，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，他正考慮加盟湖人或勇士，也不排除退休。湖人則先敲定陣中長人海耶斯（Jaxson Hayes）的去留，雙方達成1年續約協議，他將在新賽季擔任禁區新援艾頓（Deandre Ayton）的替補。

霍佛德上季效力塞爾提克，出戰60場比賽，場均貢獻9.0分、6.2籃板、2.1助攻，整體命中率42.3%、三分命中率36.3%、罰球命中率89.5%。這位5屆全明星中鋒去年曾助綠衫軍拿下總冠軍，生涯數據為12.9分、7.9籃板和3.2助攻，過往效力球隊還包括老鷹、七六人與雷霆。

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▲霍佛德命中塞爾提克生涯第650記三分。（圖／達志影像／美聯社）

▲39歲冠軍中鋒霍佛德還未決定未來動向。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》權威記者查拉尼亞今（4）日披露，霍佛德正在評估多個選項，包括加入勇士、湖人以及退休的可能性，「他已39歲，剛完成第18個賽季。據說他不太可能在這周末前做出最終決定，他完全有權利依照自己的節奏做出選擇。」

查拉尼亞說，「但我要說的是，如果霍佛德決定繼續打球，勇士對自己目前的處境感到樂觀。」

▲▼湖人中鋒海耶斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲海耶斯續約湖人，新球季將扮演艾頓的替補中鋒。（圖／達志影像／美聯社）

霍佛德的傳球能力、外線投射與防守實力，理論上都非常契合勇士的體系。湖人也積極爭取這位39歲老將，不過在對方還未做決定之下，洛城今日與25歲中鋒海耶斯續約1年，他上季投籃命中率達生涯新高的72.2%，在干擾上籃與灌籃次數方面，也位居聯盟前10。56場出賽中，場均貢獻6.8分與4.8籃板。

今年季後賽首輪對灰狼，海斯擔任前4戰的先發中鋒，但每場上場時間皆未超過10分鐘，最終在G5遭到DNP（登錄卻未上場），新賽季他將扮演艾頓的替補角色。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Al HorfordJaxson Hayes

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