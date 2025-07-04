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奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

▲ 奧提茲（Luis Ortiz）近日捲入賭博爭議 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 奧提茲（Luis Ortiz）近日捲入賭博爭議 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

克里夫蘭守護者隊26歲右投奧提茲（Luis Ortiz）近日捲入賭博爭議，美國職棒大聯盟（MLB）已介入調查，並安排他在明星賽結束前處於「非懲處性帶薪休假」狀態。若調查仍未結束，該假期可能延長。

根據《ESPN》報導，審閱該警示的消息人士表示，警示內容提到在兩場比賽中，投注者針對奧提茲在某些局數的首球結果進行下注，下注內容是「壞球」或「觸身球」，而投注行為被認為異常。

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這兩場比賽分別是6月15日對西雅圖水手，以及 6 月 27 日對聖路易紅雀。兩場比賽中，奧提茲在該局的第一球都投出偏離好球帶的滑球。

這些關於首球的異常下注主要出現在俄亥俄州、紐約州與新澤西州。部分運彩平台允許投注每一球的結果，這類投注通常被稱為「微型投注（microbets）」。

原訂奧提茲將在周四對小熊先發登板，但因調查影響已被取消。守護者隊透過聲明表示，「球團已接獲通知，奧提茲因聯盟正在進行的調查，經由與球員工會協議，已被安排休假。球團將尊重聯盟的調查流程，暫不發表進一步評論。」

奧提茲本季戰績為4勝9敗，防禦率4.36，是守護者輪值主力。而請假的時間點，正逢守護者陷入低潮，球隊已苦吞六連敗，戰績跌至40勝44敗。儘管仍位居美聯中區第二名，但與排名第一的底特律老虎隊已有12.5場勝差。

奧提茲2018年以19歲之齡與匹茲堡海盜簽約，2021年才升上完整賽季，2022年登上大聯盟，三季累計238.1局，防禦率3.93。他於去年冬天透過一筆三方交易轉戰守護者，該筆交易中，守護者送出二壘手吉梅內茲（Andres Gimenez）至多倫多藍鳥。

奧提茲並非近期唯一涉及賭博爭議的球員。2023年，教士隊內野手馬卡諾（Tucupita Marcano）因投注棒球近400次遭大聯盟永久禁賽，另有4名小聯盟球員遭禁賽一年。今年2月，主審霍伯格（Pat Hoberg）因與投注棒球的朋友共用博弈帳號並刪除關鍵訊息，也遭大聯盟開除。

關鍵字： MLB守護者隊賭博調查奧提茲

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