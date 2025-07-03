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謝淑薇溫網女雙首輪碾壓晉級　何承叡大滿貫首秀不敵法網冠軍

▲▼謝淑薇與搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科。（圖／路透）

▲謝淑薇與搭檔拉脫維亞好手奧絲塔朋科。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇今晚在溫布頓網球賽女雙首輪登場，搭檔拉脫維亞好手「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），位列賽會第4種子，耗費1小時04分，以6比2、6比3直落2力退喬治亞卡拉珊尼克芙（Oksana Kalashnikova）、俄羅斯普里丹基娜（Elena Pridankina），順利取得本屆溫網開門紅。

謝淑薇與「O妹」上周剛在伊斯特本公開賽奪下女雙亞軍，兩人近況相當不錯，榮膺本屆賽會女雙第4種子。首輪對上喬治亞卡拉珊尼克芙、俄羅斯普里丹基娜，整場5度取得破發點、4次得手，且未失掉任何發球局，僅花費1小時04分就以6比2、6比3碾壓之姿晉級次輪。

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「台拉組合」下一輪將迎戰烏克蘭柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）、羅馬尼亞魯塞（Elena-Gabriela Ruse）的組合，爭奪16強席次。

此外，台灣好手何承叡迎來生涯大滿貫首秀，與中國搭檔布雲朝克特在男雙首輪亮相，首戰就是場硬仗，強碰今年法國公開賽男雙冠軍澤巴洛斯（Horacio Zeballos）、葛拉諾勒（Marcel Granollers），首盤與對手廝殺到搶七，可惜6比7（5比7）敗下陣來，次盤遇上亂流，3比6連丟2盤，最終無緣晉級。

關鍵字： 網球溫網謝淑薇何承叡

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