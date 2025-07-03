運動雲

>

普洛法禁賽歸隊首戰即開轟　勇士終止連續21局無得分窘境

▲勇士普洛法（Jurickson Profar）歸隊首戰馬上開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士普洛法（Jurickson Profar）歸隊首戰馬上開轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

經歷80場禁賽後，亞特蘭大勇士外野手普洛法（Jurickson Profar）於台灣時間3日上午正式復出，普洛法回歸首戰就展現長打威脅，7局下半在主場Truist Park轟出一發全壘打，與歐森（Matt Olson）、墨菲（Sean Murphy）聯手建功，助勇士8比3擊敗天使，中止球隊連續21局無得分的窘境。

勇士打線近期陷入低迷，本場比賽前5局也沒有得分，以0比2落後客隊天使，眼看分數遲遲無法進帳，勇士軍團卻在6局下半迎來曙光，墨菲先是轟出3分砲幫助勇士3比2逆轉，隨後歐森鎖定天使後援澤弗爾揚（Ryan Zeferjahn）97英哩紅中速球夯出一發滿貫全壘打，勇士單局海灌7分，7比2擴大領先。

7局下半普洛法不落人後，面對史崔克蘭（Hunter Strickland）時他相中一顆81英哩偏甜變化球，一棒打出右外野形成賽季首轟，替自己復出首戰留下深刻印記，勇士最終也以8比3獲勝。

普洛法先前因服用含禁藥成分物質而遭禁賽，他在賽前記者會中說明，「我不是故意吃下任何東西，正如我3月聲明中所說，我對進入體內的東西負全責，我服完80場禁賽，很難熬，但我撐過來了，我負責，沒有藉口。」

針對檢出含有與懷孕相關、但亦可能被男性用於提升睪固酮或精子生成的物質，普洛法進一步解釋，「我去年膝蓋出問題，當時要求的治療其實是我先前肩膀受傷時用過的，但這次檢測卻顯示裡頭有違禁成分。」

早在春訓期間，普洛法便已得知藥檢未過，雖嘗試提出上訴，但結果仍延至3月底、勇士開季前夕才正式公布禁賽處分，普洛法也坦言這段時間很煎熬，「那段時間真的、真的、真的很難熬，我數週睡不著，卻還是得練球、做該做的事。」

儘管重返球場，但根據大聯盟規定，普洛法今年無法參與季後賽，球隊為了清出名單空間，也將近期表現不佳的維杜戈（Alex Verdugo）指定讓渡。

普洛法在去年效力教士隊時打出生涯年，擊出24支全壘打、繳出.839 OPS。然而，2020至2023年他在470場出賽中的OPS僅為.702，讓外界質疑他的成績是否與禁藥有關。如今他回到場上，將用實力回應外界質疑：「我被簽來是有原因的，就是要成為這支球隊的重要一員，我在家看比賽的這段期間很痛苦。」

關鍵字： MLB亞特蘭大勇士洛杉磯天使

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／湖人終於補強禁區！簽下狀元長人艾頓　續追39歲冠軍中鋒

快訊／湖人終於補強禁區！簽下狀元長人艾頓　續追39歲冠軍中鋒

詹皇被爆想離隊、湖人也希望他走　兒子布朗尼：不太關心那些事

詹皇被爆想離隊、湖人也希望他走　兒子布朗尼：不太關心那些事

「柯瑞＋里拉德」夢幻雙槍合體有望！　勇士傳爭取加盟

「柯瑞＋里拉德」夢幻雙槍合體有望！　勇士傳爭取加盟

NBA史上首見！杜蘭特交易案傳7方談判　湖人、勇士都可能參與

NBA史上首見！杜蘭特交易案傳7方談判　湖人、勇士都可能參與

看到野手登板就火大！大聯盟OB：勞資協議應納入限制

看到野手登板就火大！大聯盟OB：勞資協議應納入限制

原以為無望！劉曜維驚喜獲猿指名　姑姑「法界大咖」超狂背景被挖出

原以為無望！劉曜維驚喜獲猿指名　姑姑「法界大咖」超狂背景被挖出

佐佐木朗希連兩日練投強度提高獲掌聲 最快球速145公里

佐佐木朗希連兩日練投強度提高獲掌聲 最快球速145公里

大谷翔平炸裂！達成連續5年30轟　還寫下史上第4人壯舉

大谷翔平炸裂！達成連續5年30轟　還寫下史上第4人壯舉

湖人簽艾頓獲A級評價！下季陣容曝　詹皇生涯聯手9位狀元創歷史

湖人簽艾頓獲A級評價！下季陣容曝　詹皇生涯聯手9位狀元創歷史

MLB全明星賽先發名單出爐　大谷領銜道奇三虎寫45年罕見紀錄

MLB全明星賽先發名單出爐　大谷領銜道奇三虎寫45年罕見紀錄

【搶命現場曝光】彰化婦橋上自摔無生命跡象！下班警CPR救回

熱門新聞

快訊／湖人終於補強禁區！簽下狀元長人艾頓　續追39歲冠軍中鋒

詹皇被爆想離隊、湖人也希望他走　兒子布朗尼：不太關心那些事

「柯瑞＋里拉德」夢幻雙槍合體有望！　勇士傳爭取加盟

NBA史上首見！杜蘭特交易案傳7方談判　湖人、勇士都可能參與

看到野手登板就火大！大聯盟OB：勞資協議應納入限制

原以為無望！劉曜維驚喜獲猿指名　姑姑「法界大咖」超狂背景被挖出

讀者回應

﻿

熱門新聞

1湖人終於補強禁區！簽下狀元長人艾頓

2詹皇、湖人被爆想分手　布朗尼回應

3柯瑞＋里拉德　勇士盼組夢幻雙槍

4NBA史上首見！杜蘭特交易案傳7方談判

5看到野手登板就火大！大聯盟OB震怒

最新新聞

1克蕭達成3000K里程碑！現役第3人

2勇士終止連續21局無得分窘境

3統一獅UniGirls再添韓職新成員！

4NBA史上首見！杜蘭特交易案傳7方談判

5前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅UG新成員-文慧真

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366