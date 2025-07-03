普洛法禁賽歸隊首戰即開轟　勇士終止連續21局無得分窘境

▲勇士普洛法（Jurickson Profar）歸隊首戰馬上開轟。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

經歷80場禁賽後，亞特蘭大勇士外野手普洛法（Jurickson Profar）於台灣時間3日上午正式復出，普洛法回歸首戰就展現長打威脅，7局下半在主場Truist Park轟出一發全壘打，與歐森（Matt Olson）、墨菲（Sean Murphy）聯手建功，助勇士8比3擊敗天使，中止球隊連續21局無得分的窘境。

勇士打線近期陷入低迷，本場比賽前5局也沒有得分，以0比2落後客隊天使，眼看分數遲遲無法進帳，勇士軍團卻在6局下半迎來曙光，墨菲先是轟出3分砲幫助勇士3比2逆轉，隨後歐森鎖定天使後援澤弗爾揚（Ryan Zeferjahn）97英哩紅中速球夯出一發滿貫全壘打，勇士單局海灌7分，7比2擴大領先。

7局下半普洛法不落人後，面對史崔克蘭（Hunter Strickland）時他相中一顆81英哩偏甜變化球，一棒打出右外野形成賽季首轟，替自己復出首戰留下深刻印記，勇士最終也以8比3獲勝。

普洛法先前因服用含禁藥成分物質而遭禁賽，他在賽前記者會中說明，「我不是故意吃下任何東西，正如我3月聲明中所說，我對進入體內的東西負全責，我服完80場禁賽，很難熬，但我撐過來了，我負責，沒有藉口。」

針對檢出含有與懷孕相關、但亦可能被男性用於提升睪固酮或精子生成的物質，普洛法進一步解釋，「我去年膝蓋出問題，當時要求的治療其實是我先前肩膀受傷時用過的，但這次檢測卻顯示裡頭有違禁成分。」

早在春訓期間，普洛法便已得知藥檢未過，雖嘗試提出上訴，但結果仍延至3月底、勇士開季前夕才正式公布禁賽處分，普洛法也坦言這段時間很煎熬，「那段時間真的、真的、真的很難熬，我數週睡不著，卻還是得練球、做該做的事。」

儘管重返球場，但根據大聯盟規定，普洛法今年無法參與季後賽，球隊為了清出名單空間，也將近期表現不佳的維杜戈（Alex Verdugo）指定讓渡。

普洛法在去年效力教士隊時打出生涯年，擊出24支全壘打、繳出.839 OPS。然而，2020至2023年他在470場出賽中的OPS僅為.702，讓外界質疑他的成績是否與禁藥有關。如今他回到場上，將用實力回應外界質疑：「我被簽來是有原因的，就是要成為這支球隊的重要一員，我在家看比賽的這段期間很痛苦。」