前U12國手蔡韋辰目標「夏日大谷」　盼率領日南學園重返甲子園

▲蔡韋辰U12時期。（圖／資料照）

記者楊舒帆／綜合報導

日本夏季高校棒球宮崎縣大會將於7月5日開打，第1種子日南學園劍指睽違6屆的甲子園門票，其中來自台灣的留學生蔡韋辰擔任球隊中心打者，身兼投打「二刀流」，希望在最後夏季舞台打出如偶像大谷翔平般的強勁表現。

日南學園為宮崎縣傳統強權，擁有春夏共14次甲子園出場紀錄。去年秋季縣大會與今年縣選手權皆封王，取得今年縣大會第1種子資格。球隊打線整體火力強勁，主將蔡韋辰身高191公分、腳掌尺寸31公分，不僅具備長打火力，也是隊內投手戰力之一。他表示：「我最喜歡大谷翔平，他的打擊跟投球都很強，希望夏天能打出像大谷一樣的球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡韋辰曾是U12中華隊世界冠軍一員，畢業於龜山國小、光明國中，高中選擇旅日留學，備戰今夏甲子園，在自由打擊時屢屢打出「全壘打等級」的長打，隊友表示他的打球曾飛越外野高網，飛行距離估計超過100公尺，場邊甚至有隊友專門在球場左外野高網後撿球。他表示：「我希望身為第4棒能有好表現，幫助球隊進軍甲子園。」

蔡韋辰接受《朝日新聞》訪問時，他回憶在桃園光明國中課堂中看到甲子園比賽影片，深受「背水一戰」精神感動，因此決定赴日留學，進入蕭一傑母校日南學園挑戰夢想。

雖然剛到日本時對白飯和味噌湯不習慣，也聽不懂隊友指令，但他靠著努力學習與觀察，不僅適應當地生活，也考取日語N3資格。每天睡前，他堅持書寫棒球日誌，反省練習與設定目標。監督金川豪一郎表示，蔡透過大量訓練穩定心態，已成為打線中堅。本屆是他最後一次挑戰甲子園，蔡說：「希望能在甲子園上演精彩守備，聽見全場歡呼。」

除了打線堅強，日南學園投手陣容同樣齊備，包含最快球速140公里的王牌長友拓海、採側投投法的玻名城蓮，以及身高190公分的橋元義輝等人。隊長井野大地表示：「我們團隊凝聚力強，彼此合作可以打出最好的表現。」

球隊練習結束後的生活也嚴謹規律。媒體探訪球員宿舍晚餐時段，選手們低頭專心用餐，漢堡排餐點比拳頭還大，不少球員每日可吃下5碗飯，展現驚人食量與訓練強度。

監督金川豪一郎強調：「不會過度在意種子順位，我們將一場一場踏實地打，朝目標邁進。」主將井野大地則喊話：「我們要無悔迎接這最後的夏天，背負日南學園的驕傲，一定要挺進甲子園！」