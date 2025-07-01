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中職6月MVP出爐！羅戈完美5戰無敗　吉力吉撈鞏冠猛敲8轟

▲▼ 羅戈 。（圖／中信兄弟提供）

▲羅戈 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒6月份最有價值球員（MVP）名單今日公布。投手部分由中信兄弟洋將羅戈奪得，打者方面競爭激烈，最終由味全龍強打吉力吉撈．鞏冠脫穎而出。

羅戈6月共先發5場，投出32.1局、送出36次三振、僅有7次四壞球，繳出1.95的防禦率，戰績4勝0敗，最終以9票擊敗統一獅的高塩將樹與梅賽斯，首次獲得單月投手MVP。

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打者方面競爭格外激烈，吉力吉撈．鞏冠單月掃出8發全壘打、打擊率0.338，貢獻20分打點，最終在與台鋼雄鷹吳念庭、統一獅林安可以及台鋼洋砲魔鷹的較量中勝出，奪下打者MVP。

這是羅戈職業生涯首度獲選單月MVP，他在5場登板中表現穩定，投滿32.1局無敗績。最終在投手票選中拿下9票，領先高塩將樹的3票。

吉力吉撈．鞏冠則是第三度拿下單月MVP，他在6月總計74打數敲出25支安打，包括8轟、20打點，打擊率0.338、上壘率0.375、長打率0.770，整體攻擊指數達1.145。最終他以6票險勝吳念庭的4票。

吳念庭6月表現同樣搶眼，交出打擊率0.463、上壘率0.520、長打率0.552的成績，擊出全聯盟最多的31支安打，並為台鋼雄鷹帶回13分打點。

▲▼ 吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻相繼開轟 。（圖／味全龍提供）

▲吉力吉撈．鞏冠 。（圖／味全龍提供）

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