羽球3對3「鬥拍」開放報名　戴資穎：9月高雄大師賽見

▲羽球天后戴資穎邀請球迷參加「Red Bull鬥拍」 。（圖／Red Bull提供）

記者游郁香／綜合報導

由羽球天后戴資穎加持的「Red Bull鬥拍」再度開跑！這項結合創意與競技的羽球賽事，主打3對3玩法，特色包括縮小場地、加速節奏及提升默契挑戰，無論是新手還是老手都能享受其中樂趣。今年最終決賽將於9月28日與高雄羽球大師賽聯合舉辦，地點定於高雄巨蛋。

戴資穎邀請大家共襄盛舉，「我非常期待看到大家在3對3的賽制中，發揮出像我一樣的非典型球路，希望全台好手都來組隊挑戰！9月，我在高雄等你們！」

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今年的Red Bull鬥拍已邁入第3屆，賽事規則融入了戴資穎招牌技術，像是擊球至對手「觸地禁止區」可直接拿下2分，讓比賽更具驚喜與策略性。只要年滿18歲，並符合隊伍3人年齡合計不超過120歲，每隊至少包含1名男性與1名女性，即可報名參加。

巡迴預賽將於7月起陸續展開，賽事分別在台中（7/26）、台北（8/2）以及高雄（8/9）舉行。3地的冠軍隊伍不僅能晉級9月的全國總決賽，還有機會與戴資穎面對面交流，近距離感受羽球天后的魅力。

今年的Red Bull鬥拍決賽更是亮點十足，首次與BWF世界羽聯巡迴賽「高雄羽球大師賽」攜手合作。作為南台灣的年度羽球盛事，高雄羽球大師賽吸引眾多國際頂尖選手參賽，凡是購買大師賽決賽日門票的觀眾，賽後還能在同一場地免費觀賞Red Bull鬥拍全國總決賽，享受一票雙賽事的超值體驗。報名網址：https://www.redbull.com/tw-zh/events/battle-of-rackets/