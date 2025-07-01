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WBC美國隊出奇招？名帥辛奇建議讓賈吉打第一棒

▲洋基隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國媒體聚焦來年春天的世界棒球經典賽（WBC），在節目《MLB Network》中，討論美國代表隊的陣容規劃，其中來賓之一前太空人總教練、現任老虎隊主帥辛奇（AJ Hinch），向總教練德羅薩（Mark DeRosa）提出一項令人驚訝的建議：讓隊長賈吉（Aaron Judge）打第一棒。

賈吉已確定以隊長身分參與WBC，陣中可能包括去年美聯新人王史金恩茲（Paul Skenes，海盜）、以及拿下打擊王的皇家新星小惠特Jr.（Bobby Witt Jr.），讓人對本屆美國隊的超豪華陣容更添期待。

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節目來賓之一為前太空人總教練、現任老虎隊主帥辛奇（AJ Hinch）。他曾在2017年率隊奪下世界大賽冠軍（後來因偷暗號事件遭解職），與德羅薩展開熱烈討論。談到2016年執教太空人時，他曾將強打外野手史普林格（George Springer）安排為開路先鋒，德羅薩也稱這項決策「改變了許多球隊建構打線的思維」。

辛奇說明，「比賽的第一球，是投手與打者雙方壓力最大的瞬間。史普林格非常堅持在第一球就轟出全壘打，掌握整場比賽的節奏。」接著，他轉向德羅薩提出建議，「所以嘛…我想挑戰你一下——WBC讓賈吉打一棒？試試看如何？」

對此德羅薩回應，「我並不想這麼做，也認為自己不會這麼安排，但我理解你為什麼會這樣建議。」雖未正面接受提案，他也坦承現今棒球已非過去「用外角速球帶起比賽節奏」的時代，「現在是第一棒砰的一轟，瞬間變1比0，令人驚嘆的時代。」

辛奇則表示，「這是因為現代棒球更強調『力量』。而且別忘了，壓力也能成為動力。就算沒有直接得分，開路先鋒的壓力也能干擾對手投手的節奏。」

關鍵字： 棒球美國隊世界棒球經典賽WBC陣容

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