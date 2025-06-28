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林安可百轟出爐！統一獅強勢2連勝　搶下29日封王優勢

▲▼林安可。（圖／統一獅提供）

▲林安可。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅攸關封王的關鍵戰役，28日於台南主場迎戰富邦悍將，林安可轟出生涯第100轟，率隊以3比1擊敗富邦，中斷對方4連勝，獅隊搶下勝利、近兩戰連勝取得封王優勢，最快29日就有機會封王。

獅隊2局下發動攻勢，潘傑楷兩出局後敲出安打，隨即盜壘成功並利用對方守備失誤，直接衝回本壘搶下首分，取得1比0領先。

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4局下，邱智呈遭觸身球保送後，林安可轟出兩分砲，將比數擴大為3比0。林安可繼許基宏（5月16日）、詹子賢（6月1日）之後，成為本季第3位達成百轟里程碑的球員，也是中職歷史第27人。林安可開轟後，潘傑楷與林岱安都遭觸身球保送，一度引發場上小騷動，不過陳聖平隨後擊出強勁平飛球，遭到周佳樂精彩美技接殺，瓦解對方攻勢。

悍將7局上展開反攻，范國宸選到保送，王念好掃出二壘安打，追回1分。

悍將8局下推出富藍戈登板，林安可選到保送、陳鏞基掃出安打攻佔一二壘。當潘傑楷擊出內野滾地球，同時裁判指出富藍戈發生投手犯規，讓跑者推進壘包，引發鋒總與裁判爭論，教練團們也上前了解狀況。潘傑楷回到打擊區再次打擊，隨後擊出內野滾地球，富藍戈攔截後成功夾殺三壘跑者，並靠野手選擇上壘，形成二三壘有跑者，最終無法再添分數，留下殘壘。統一獅9局上派出髙塩將樹登板關門，成功守下勝利。

此戰先發投手梅賽斯主投8局，僅被敲出4支安打，送出8次三振，失1分（非自責分），收下本季第6勝。統一獅全場僅敲6支安打，扛第4棒的林安可是勝利關鍵，3打數1安打便貢獻兩分砲。

賽前統一獅與中信兄弟皆為34勝24敗，此戰獅隊獲勝後，若29日補賽再擊敗樂天桃猿有望封王。不過仍需觀察兄弟隊剩餘兩戰的結果，若兩隊最終戰績相同，將進行加賽決定上半季冠軍歸屬。

關鍵字： 棒球林安可統一獅中職封王

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