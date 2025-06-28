大谷創93年來首見神紀錄　羅伯斯驚嘆：形容詞已經用完了

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（28）日作客堪薩斯市，再度靠著大谷翔平的超凡演出以5比4擊退皇家，收下本季第4次5連勝。此役大谷首局敲出本季第29轟，並在第5局擊出追平比分的三壘安打，不僅朝著日本選手史上首度5年連續30轟再邁進一步，更寫下93年未見的MLB罕見紀錄。

大谷此役以「第1棒、指定打擊」先發，首打席就將皇家左投卡麥隆（Noah Cameron）的變速球掃向右外野看台，完成本季第8支「開路先鋒全壘打」。

《Dodger Insider》指出，若依目前節奏推估，大谷有望追平2024年費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）締造的單季15發「開路先鋒全壘打」紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲舒瓦伯。（圖／達志影像／美聯社）

5局在道奇以1比2落後時，大谷再擊出追平的右中外野方向三壘安打，本季累積7支三壘安打，搭配29轟，成為自1901年以來，大聯盟史上僅第4位能在明星賽前就繳出此數據的球員，與貝比魯斯（Babe Ruth）、蓋瑞格（Lou Gehrig）、福克斯（Jimmie Foxx）並列，這項紀錄距今已長達93年未曾出現。

賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）被問到對大谷的評價時，不禁感嘆形容詞已經用盡，「已經沒有足夠的形容詞可以講了，他真的是非常特別的存在，看他比賽很享受，他能投，也能在打擊端帶來巨大影響，更是很棒的球員。」

▲大谷翔平擊出本季第29支全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯接著說，「能在背負球迷與媒體如此巨大期待下，還能這樣持續表現，我從未見過。」

對於大谷有望挑戰舒瓦伯的單季「開路先鋒全壘打」紀錄，羅伯斯說，「這部分就讓時間來告訴我們吧，我只希望他能一個打席接一個打席地持續維持好的內容，至於能不能敲出全壘打我不知道，但如果有人能破那個紀錄，那肯定是翔平，就讓我們拭目以待。」