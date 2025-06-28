運動雲

>

道奇貝茲、弗里曼打擊同時低潮　羅伯斯點出問題

▲▼道奇貝茲；弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗里曼與貝茲打擊近況都陷入大低潮。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）近期同時陷入打擊低潮，導致球隊得分出現明顯下滑，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（28）日對此做出回應，分別點出2人目前所遇到的困境，並坦言球隊目前最大隱憂就是長打能力下滑。

貝茲近期17場比賽僅繳出打擊率0.191、1轟、8打點，本季累計OPS+僅為106，勉強高於聯盟平均。而弗里曼的近況更加嚴峻，過去20場比賽打擊率僅0.160，創下生涯20場區間新低，對此弗里曼坦言，「這6周真的讓我感到非常挫折。」貝茲同樣喪氣，「如果知道原因，我現在就已經調整好了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼道奇貝茲；弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界認為貝茲打擊不振是因為游擊守備負擔太大。（圖／達志影像／美聯社）

外界一度將貝茲低迷歸因於他本季主要擔任游擊防區所帶來的影響，但貝茲明確否認，「這不是因為守游擊，去年我同樣擔任游擊時還是能打好，問題並非位置。」羅伯斯也同意貝茲說法，「我相信貝茲說的，他能清楚區分守備與打擊。」

羅伯斯進一步指出，貝茲真正的問題在於長打能力顯著下滑，他本季長打率僅.392，創下生涯最差紀錄，平均擊球初速、揮棒速度等指標也同步下降，「他是非常會打甜蜜點的打者，但現在比較容易去追打壞球，平飛球變少，高飛球反而增加。」

▲▼道奇貝茲；弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝茲本季的球棒控制能力略有下滑。（圖／達志影像／美聯社）

至於弗里曼，今年5月底時還以打擊率0.374領跑國聯打擊榜，曾被期待在35歲締造生涯最佳球季，儘管去年休季動刀治療右腳踝，今年3月又在浴室滑倒舊傷復發，他仍在開季維持高檔表現，近期卻陷入前所未有的打擊寒流，對洛磯3連戰11打數無安打，最近22打數僅敲1安。

「他也是有敲出不少強勁的擊球，卻得不到好結果，對他來說當然很難熬，不過我相信他一定會重新找回節奏。」羅伯斯說，弗里曼為了擺脫低潮，嘗試了強調「內軌揮棒」的擊球練習，還有各種幫助身體重心移動的心理提示（mental cue），但暫時尚未見到顯著成效。

近期弗里曼也傳出大腿後側有輕微緊繃的傷勢，對此他自嘲說，「唯一的痛苦都在我的揮棒裡。」

▲▼道奇貝茲；弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗里曼與貝茲期盼盡速調整，回到正常水準。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB道奇羅伯斯貝茲弗里曼

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

陳傑憲大爆發率獅12:5擊潰台鋼！再與兄弟扯平　封王最快29日揭曉

陳傑憲大爆發率獅12:5擊潰台鋼！再與兄弟扯平　封王最快29日揭曉

陳傑憲自嘲沒去開球：注定好的啦！喊話球迷別只有贏球才愛統一

陳傑憲自嘲沒去開球：注定好的啦！喊話球迷別只有贏球才愛統一

大谷翔平開轟雙安建功！29轟寫大聯盟紀錄　道奇僅4安打豪取5連勝

大谷翔平開轟雙安建功！29轟寫大聯盟紀錄　道奇僅4安打豪取5連勝

快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

頑童合體直播..大淵戴安全帽出現　躺在路邊突然「後面有蚱蜢（？）」

熱門新聞

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

讀者回應

﻿

熱門新聞

1拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到

2拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

3鄭凱文一句還好嗎？陳柏豪笑中解憂

4羅戈當季後賽投！加賽就看教練團安排

5大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場

最新新聞

1道奇9局弗里曼「神撈」守下勝利

2選秀後閃電分手！暴龍首冠總裁下台

3沈家羲升上水手1A　李灝宇又挨球吻

4杜克雙狀元同框！弗拉格見厄文超驚喜

5超人力霸王主題日「攻蛋」售票資訊

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

黃保羅力投8局讓牛棚休息　鋒總：非常謝謝他

范玉禹給意見收到效果　黃保羅看學長徐若熙「乾淨俐落」

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

凱蒂邀邊荷律搞怪應援被拒　下秒轉移目標帶壞李丹妃XD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366