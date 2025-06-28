道奇貝茲、弗里曼打擊同時低潮　羅伯斯點出問題

▲弗里曼與貝茲打擊近況都陷入大低潮。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）近期同時陷入打擊低潮，導致球隊得分出現明顯下滑，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（28）日對此做出回應，分別點出2人目前所遇到的困境，並坦言球隊目前最大隱憂就是長打能力下滑。

貝茲近期17場比賽僅繳出打擊率0.191、1轟、8打點，本季累計OPS+僅為106，勉強高於聯盟平均。而弗里曼的近況更加嚴峻，過去20場比賽打擊率僅0.160，創下生涯20場區間新低，對此弗里曼坦言，「這6周真的讓我感到非常挫折。」貝茲同樣喪氣，「如果知道原因，我現在就已經調整好了。」

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▲外界認為貝茲打擊不振是因為游擊守備負擔太大。（圖／達志影像／美聯社）

外界一度將貝茲低迷歸因於他本季主要擔任游擊防區所帶來的影響，但貝茲明確否認，「這不是因為守游擊，去年我同樣擔任游擊時還是能打好，問題並非位置。」羅伯斯也同意貝茲說法，「我相信貝茲說的，他能清楚區分守備與打擊。」

羅伯斯進一步指出，貝茲真正的問題在於長打能力顯著下滑，他本季長打率僅.392，創下生涯最差紀錄，平均擊球初速、揮棒速度等指標也同步下降，「他是非常會打甜蜜點的打者，但現在比較容易去追打壞球，平飛球變少，高飛球反而增加。」

▲貝茲本季的球棒控制能力略有下滑。（圖／達志影像／美聯社）

至於弗里曼，今年5月底時還以打擊率0.374領跑國聯打擊榜，曾被期待在35歲締造生涯最佳球季，儘管去年休季動刀治療右腳踝，今年3月又在浴室滑倒舊傷復發，他仍在開季維持高檔表現，近期卻陷入前所未有的打擊寒流，對洛磯3連戰11打數無安打，最近22打數僅敲1安。

「他也是有敲出不少強勁的擊球，卻得不到好結果，對他來說當然很難熬，不過我相信他一定會重新找回節奏。」羅伯斯說，弗里曼為了擺脫低潮，嘗試了強調「內軌揮棒」的擊球練習，還有各種幫助身體重心移動的心理提示（mental cue），但暫時尚未見到顯著成效。

近期弗里曼也傳出大腿後側有輕微緊繃的傷勢，對此他自嘲說，「唯一的痛苦都在我的揮棒裡。」





▲弗里曼與貝茲期盼盡速調整，回到正常水準。（圖／達志影像／美聯社）