運動雲

>

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

▲▼羅格斯大學超新星貝利因拒絕試訓，從前3順位熱門跌到第5順位。（圖／達志影像／美聯社）

▲選後2天貝利遲未報到，所幸球團證實他將在當地時間周六抵達猶他。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

原本是今年選秀會前3順位大熱門的羅格斯大學超新星貝利（Ace Bailey），因拒絕與任何球隊進行試訓，最終跌到第5順位被爵士選走，卻傳出他選秀後48小時遲遲未報到，引起各界關注。不過球團與經紀公司已緊急出面闢謠，強調他將在當地時間周六抵達鹽湖城，並參加訓練營與夏季聯賽。

貝利是本屆選秀最具話題性的球員之一，他未前往任何一支球隊進行試訓，臨時取消與握有探花籤的七六人會面，也拒絕了第4、第5順位球隊黃蜂與爵士的試訓邀請。據悉他偏好前往第6順位的巫師，華盛頓選前也曾積極尋求「向上交易」籤位但未果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

爵士最終仍不為所動，以第5順位選進這位身高6呎9吋（約205公分）、潛力驚人的側翼新秀，補強重建中的戰力缺口。然而當同梯小克萊頓（Walter Clayton Jr.）早在當地時間周四就飛往鹽湖城，準備投入訓練，貝利卻被爆選後2天與新東家的接觸極為有限，引發外界臆測是否「拒絕報到」。

▲▼羅格斯大學超新星貝利因拒絕試訓，從前3順位熱門跌到第5順位。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝利未向任何球隊試訓仍在選秀中高順位被爵士挑中。（圖／達志影像／美聯社）

還好風波很快就被平息，爵士代表向《ESPN》證實貝利與家人將在當地時間周六抵達猶他，周日舉行記者會，並在周一正式展開訓練。球團營運總裁安吉（Austin Ainge）在選秀夜曾表示，「他真的很棒。我們跟他聊過，他非常興奮，我們也一樣。我們對他的未來充滿期待。」

貝利的經紀公司「GSE Worldwide」與其經紀人庫珀（Omar Cooper）也發聲駁斥外界質疑，強調選前操作合情合理，「他在芝加哥的聯合試訓中接受18隊面談，提供完整醫療資料。」

庫珀更說，「當年米歇爾（Davion Mitchell）取消了與第4順位的暴龍的試訓，沒有人說話；莫布里（Evan Mobley）沒去克里夫蘭試訓，結果他們還是選了他，貝利這樣的選前操作並不罕見。」

貝利在《ESPN》選前模擬中排名第3，一整季都在球探圈引起高度討論。他擁有優異的投射潛力，具備成為主攻側翼的條件，這類型在當代聯盟中價值極高。然而，他的得分效率並不特別出色，在控球與傳導方面也還有很大進步空間。

關鍵字： 籃球NBA猶他爵士Ace Bailey

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

陳傑憲大爆發率獅12:5擊潰台鋼！再與兄弟扯平　封王最快29日揭曉

陳傑憲大爆發率獅12:5擊潰台鋼！再與兄弟扯平　封王最快29日揭曉

陳傑憲自嘲沒去開球：注定好的啦！喊話球迷別只有贏球才愛統一

陳傑憲自嘲沒去開球：注定好的啦！喊話球迷別只有贏球才愛統一

大谷翔平開轟雙安建功！29轟寫大聯盟紀錄　道奇僅4安打豪取5連勝

大谷翔平開轟雙安建功！29轟寫大聯盟紀錄　道奇僅4安打豪取5連勝

快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

熱門新聞

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

讀者回應

﻿

熱門新聞

1拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到

2拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

3鄭凱文一句還好嗎？陳柏豪笑中解憂

4羅戈當季後賽投！加賽就看教練團安排

5大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場

最新新聞

1道奇9局弗里曼「神撈」守下勝利

2選秀後閃電分手！暴龍首冠總裁下台

3沈家羲升上水手1A　李灝宇又挨球吻

4杜克雙狀元同框！弗拉格見厄文超驚喜

5超人力霸王主題日「攻蛋」售票資訊

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

黃保羅力投8局讓牛棚休息　鋒總：非常謝謝他

范玉禹給意見收到效果　黃保羅看學長徐若熙「乾淨俐落」

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

凱蒂邀邊荷律搞怪應援被拒　下秒轉移目標帶壞李丹妃XD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366