拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

▲選後2天貝利遲未報到，所幸球團證實他將在當地時間周六抵達猶他。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

原本是今年選秀會前3順位大熱門的羅格斯大學超新星貝利（Ace Bailey），因拒絕與任何球隊進行試訓，最終跌到第5順位被爵士選走，卻傳出他選秀後48小時遲遲未報到，引起各界關注。不過球團與經紀公司已緊急出面闢謠，強調他將在當地時間周六抵達鹽湖城，並參加訓練營與夏季聯賽。

貝利是本屆選秀最具話題性的球員之一，他未前往任何一支球隊進行試訓，臨時取消與握有探花籤的七六人會面，也拒絕了第4、第5順位球隊黃蜂與爵士的試訓邀請。據悉他偏好前往第6順位的巫師，華盛頓選前也曾積極尋求「向上交易」籤位但未果。

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爵士最終仍不為所動，以第5順位選進這位身高6呎9吋（約205公分）、潛力驚人的側翼新秀，補強重建中的戰力缺口。然而當同梯小克萊頓（Walter Clayton Jr.）早在當地時間周四就飛往鹽湖城，準備投入訓練，貝利卻被爆選後2天與新東家的接觸極為有限，引發外界臆測是否「拒絕報到」。

▲貝利未向任何球隊試訓仍在選秀中高順位被爵士挑中。（圖／達志影像／美聯社）

還好風波很快就被平息，爵士代表向《ESPN》證實貝利與家人將在當地時間周六抵達猶他，周日舉行記者會，並在周一正式展開訓練。球團營運總裁安吉（Austin Ainge）在選秀夜曾表示，「他真的很棒。我們跟他聊過，他非常興奮，我們也一樣。我們對他的未來充滿期待。」

貝利的經紀公司「GSE Worldwide」與其經紀人庫珀（Omar Cooper）也發聲駁斥外界質疑，強調選前操作合情合理，「他在芝加哥的聯合試訓中接受18隊面談，提供完整醫療資料。」

庫珀更說，「當年米歇爾（Davion Mitchell）取消了與第4順位的暴龍的試訓，沒有人說話；莫布里（Evan Mobley）沒去克里夫蘭試訓，結果他們還是選了他，貝利這樣的選前操作並不罕見。」

貝利在《ESPN》選前模擬中排名第3，一整季都在球探圈引起高度討論。他擁有優異的投射潛力，具備成為主攻側翼的條件，這類型在當代聯盟中價值極高。然而，他的得分效率並不特別出色，在控球與傳導方面也還有很大進步空間。