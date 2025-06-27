桃猿戰力見底？6連戰啟用大批新兵　古久保：想辦法撐下去

▲古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿本周6連戰大量啟用年輕選手，包括剛上來的游承勳，今天對中信兄弟首度先發。桃猿總教練古久保健二坦言，目前球隊能以百分之百狀態出賽的選手越來越少，現階段只能「拉上狀況比較好一點的選手」，盡力撐下比賽。

對於這波年輕陣容的表現，古久保表示，「當然有好的地方，也有不足之處。對年輕選手來說，主要差在經驗與場上判斷的成熟度，希望他們能夠積極面對每一場比賽、每一個play，希望他們注意一點，更大敢去做。」

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像是昨晚延長賽的再見失誤，古久保認為，林智平雖然傳出較高的彈跳球，但一壘手李勛傑應該是可以擋住。

「那球能早一點彈起來，傳球弧度會比較高，即使接不到，也應該設法用身體擋住。」古久保說。

儘管這次結果令人惋惜，但他強調這將是李勛傑的重要學習機會，「下次再遇到一樣的情況，他就會有底，知道該怎麼反應。希望他能記取這次經驗，成為成長養分。」

桃猿上半季剩下3場比賽，昨晚敗給富邦悍將，苦吞2連敗，上半季封王希望形同破滅，目前淘汰指數僅剩1，最快今天正式確定無緣爭冠。

對於接下來的比賽策略，古久保坦言，目前能出賽、身體狀況還維持在較好水準的選手已經所剩無幾，「比起明天，今天這場一定要先拿下來，結果當然重要，但現在只能想辦法撐下去。不管是誰上場，我都希望他們能拿出最好的一面。」