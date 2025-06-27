運動雲

>

桃猿戰力見底？6連戰啟用大批新兵　古久保：想辦法撐下去

▲▼ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

▲古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿本周6連戰大量啟用年輕選手，包括剛上來的游承勳，今天對中信兄弟首度先發。桃猿總教練古久保健二坦言，目前球隊能以百分之百狀態出賽的選手越來越少，現階段只能「拉上狀況比較好一點的選手」，盡力撐下比賽。

對於這波年輕陣容的表現，古久保表示，「當然有好的地方，也有不足之處。對年輕選手來說，主要差在經驗與場上判斷的成熟度，希望他們能夠積極面對每一場比賽、每一個play，希望他們注意一點，更大敢去做。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

像是昨晚延長賽的再見失誤，古久保認為，林智平雖然傳出較高的彈跳球，但一壘手李勛傑應該是可以擋住。

「那球能早一點彈起來，傳球弧度會比較高，即使接不到，也應該設法用身體擋住。」古久保說。

儘管這次結果令人惋惜，但他強調這將是李勛傑的重要學習機會，「下次再遇到一樣的情況，他就會有底，知道該怎麼反應。希望他能記取這次經驗，成為成長養分。」

桃猿上半季剩下3場比賽，昨晚敗給富邦悍將，苦吞2連敗，上半季封王希望形同破滅，目前淘汰指數僅剩1，最快今天正式確定無緣爭冠。

對於接下來的比賽策略，古久保坦言，目前能出賽、身體狀況還維持在較好水準的選手已經所剩無幾，「比起明天，今天這場一定要先拿下來，結果當然重要，但現在只能想辦法撐下去。不管是誰上場，我都希望他們能拿出最好的一面。」

關鍵字： 桃猿年輕選手古久保棒球比賽中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了　「希望得到本人與社會原諒」

歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了　「希望得到本人與社會原諒」

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

台灣「網球一姐」溫網資格賽落敗　無緣女單會內賽

台灣「網球一姐」溫網資格賽落敗　無緣女單會內賽

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

「只是狗屎運不用太臭屁」　台鋼後勁被球迷私訊怒嗆

「只是狗屎運不用太臭屁」　台鋼後勁被球迷私訊怒嗆

大溪高中隊史首位旅外球員　廖宥霖加盟釀酒人

大溪高中隊史首位旅外球員　廖宥霖加盟釀酒人

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

熱門新聞

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了　「希望得到本人與社會原諒」

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

讀者回應

﻿

熱門新聞

1拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

2前職棒球員吳偲佑傳去年過世

3獅魔術數字又消失　兄弟追平燃封王希望

4歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了

5大谷28轟出爐寫紀錄　道奇4連勝

最新新聞

1鄭凱文一句還好嗎？陳柏豪笑中解憂

2海神拚了　冠軍賽G6半場2分領先國王

3美職3隊球探觀戰　徐若熙5局無失

4二刀流球速在　陳愷佑差點初登板

5中職明星賽門票搶瘋！加開29日12開賣

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

凱蒂邀邊荷律搞怪應援被拒　下秒轉移目標帶壞李丹妃XD

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366