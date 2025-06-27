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國王、熱火被點名將追求庫明加　勇士總管：去留由他決定

▲▼勇士柯瑞、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加（右）本季場均15.3分，但在勇士輪替中定位仍不穩定。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）即將進入受限自由球員市場，國王與熱火被點名是潛在追求者，在最近的訪問中，這位22歲新星明確表示，希望獲得成長為「明星球員」的機會。總管小鄧利維（Mike Dunleavy）則強調，留灣區或離隊的 「主動權」在庫明加手上。

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）近日披露，國王是有意庫明加的球隊之一，預計在自由市場開啟後密切觀察他的行情。儘管他最終加盟的可能性不高，但國王的眼光與策略值得注意。另一位隨隊記者史雷特（Anthony Slater）也補充，熱火對庫明加有興趣。

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庫明加即將成為受限自由球員，各隊可向他提出報價，勇士擁有優先匹配權，也能選擇「先簽後換」，將他交易到新東家。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士總管小鄧利維表示，是否留下取決於庫明加的意願。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加在剛結束的賽季因腳踝傷勢缺席31場，出賽47場（含10場先發），場均貢獻15.3分、4.6籃板、2.2助攻，投籃命中率45.4%、三分命中率30.5%。但自從進入NBA以來，他始終未能在主帥柯爾（Steve Kerr）的體系中取得穩定角色。

這位22歲前場大物最近接受史雷特訪問時坦言，希望自己有機會成為一位「明星球員」。庫明加的去留受到矚目，對此勇士總管小鄧利維今（27）日在選秀會結束後表示，「我認為從他那一方來看，最終還是他本人必須簽下合約。如果他選擇和我們簽約，那也就代表了他有意願留在這裡。」

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jonathan Kuminga

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