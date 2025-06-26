王君佑顏值球技兼具強肩獲球探讚賞　目標「萬波中正型」外野手

▲國體王君佑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年中職選秀即將登場，來自國立體大、具備顏值、出色腳程與傳球能力的外野手王君佑，是本屆備受關注的潛力新秀之一。今年春季聯賽繳出兩轟佳績，他透露從大二到大三暑假開始，透過重量訓練與飲食調整全面提升身體素質，打擊力量與穩定性大幅成長，擊球初速曾測得157公里。

氣喘童年不放棄 王君佑從場邊徘徊到國手舞台

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畢業於台東縣三民國小、泰源國中、曾入選2019亞青少棒國手的王君佑，從小對棒球充滿熱情。雖然童年曾因氣喘遭家人反對，但他仍堅持夢想。「當時阿嬤很擔心，還跑到學校來找我，但我真的很想打球，一直在棒球隊旁邊徘徊，後來被教練發掘就開始練球了。」他笑說。

國小五年級就扛下第一棒，小六代表聯隊出賽奠定信心。國三加入台東縣聯隊並於華南金控盃奪冠是他最難忘的回憶，也讓他首度入選中華隊。他回憶：「一開始還覺得進國家隊還很遙遠，結果真的如教練（陳少青）所說成真了。」

就讀北科附工時期，也持續磨練自己。高三畢業時，家人希望他讀大學，所以沒有考慮選秀，也覺得實力跟職業比起來還差很多加強自己。

苦練體能與技術 打擊初速衝上157公里成轉捩點

進入國體後，王君佑顯著成長，然而，回顧大二上學期卻一度陷入打擊低潮，「怎麼打都不順，那時高國輝學長來學校指導，他點出我上半身太用力，教我用腳去帶動揮棒。」當時還在國體的邱俊文教練也給予很多意見，經過調整，他在大專盃表現回穩，對打擊重新建立信心。邱俊文受訪時也曾提過，王君佑是資質顏值兼具的好手。

他自認轉折點是在大二升大三的暑假。「我開始針對重訓力量與飲食做調整，身體素質提升後打擊也更穩定。」他說。

王君佑平時使用運科設備進行訓練，曾在國體「龍虎榜」上名列前茅，擊球初速曾達到157公里。他透露自己會參考不同職棒選手的打擊機制，像是大谷翔平、金倒永與小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等人，「我會看他們的慢動作打擊影片，隔天試著模仿看看，但如果不適合就不會勉強繼續用。」

目前他仍在調整對變化球的應對能力，「因為檢測擊球初速時習慣全力揮棒，有時變化球會容易擦棒，這是未來進職棒後需要修正的地方。」

守備臂力獲球探肯定 盼與「學長」林詩翔正面交鋒

除了打擊進化，王君佑對自己的腳程有自信，而球探評價多讚賞他的臂力很好，他則謙虛地說，「還可以再更好。」有球探表示，「他的臂力非常好，打擊穩定性也不錯，雖然關注度沒那麼高，但其實算是成熟的打者。」

他大專盃曾從右外野精準傳球阻殺三壘跑者，展現防守實力。他說，「我希望未來成為像火腿萬波中正那樣的外野手，他的臂力太『鬼』了，看他很多守備精華，長傳都超扯的。」

經過這一年來的大幅成長，王君佑增添了挑戰職棒的信心，並決定報名選秀，目前已參加過三支球隊的測試，期盼能在選秀會上獲得青睞。至於最想對決的投手，他點名台鋼雄鷹的泰源國中「學長」林詩翔，「他最近救援表現很好，期待未來能在職棒場上與他正面交鋒。」