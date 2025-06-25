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敵隊女球迷「神接球」嗨翻全場！一手搶下大谷翔平第300轟

記者王真魚／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊大谷翔平作客出戰科羅拉多落磯隊，在第6局敲出本季第27號全壘打，也達成個人美日通算第300轟里程碑。有趣的是，這顆全壘打球被一位穿落磯隊T恤的女球迷接住，現場氣氛瞬間沸騰，成為場邊一大亮點。

比賽進行到6局上，道奇以6比3領先、無人出局一壘有人。大谷從落磯隊左投羅利森（Ryan Rolison）手中，打出一發距離373英呎（約113.7公尺）的反方向2分砲。

這一轟不僅幫助球隊擴大領先，更是大谷翔平美日通算第300支全壘打，含括日本職棒48轟與大聯盟252轟。

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值得一提的是，這顆具有紀念意義的全壘打球飛向左外野觀眾席，剛好被一位穿著落磯隊T恤的女球迷接到。她當時伸出戴著手套的右手，穩穩把球抓住，隨後興奮地舉起雙手、比出勝利手勢，全場觀眾歡呼不斷，氣氛嗨到最高點。

這段「女球迷神接球」的畫面被媒體捕捉後迅速在社群平台瘋傳，網友紛紛留言讚嘆，「左投姊姊，好樣的！」「大谷翔平的全壘打太強了，但她的接球也不簡單！」「抓得好穩，太帥了！」「觀眾的反應也替這顆紀念球加分！」

▲▼大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平300轟全壘打美日通算女球迷

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