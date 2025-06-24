FA轉隊壓力不小　林智勝懂陳子豪：放開去打！絕對能打起來

▲味全龍隊陳子豪。（圖／味全龍隊提供）



記者王真魚／台北報導

陳子豪透過FA轉戰味全龍，始終未打出應有身價，總教練葉君璋近期再度讓他重新擔任第一棒，藉此持續調整。學長林智勝也鼓勵他要放開打，「我相信他一定有自己的壓力，就像我當年第一次行使自由球員時一樣，那壓力真的很大，但不要給自己太大負擔。」

林智勝提到，過去也有被排在第一棒的經驗，是2007年洲際盃，當時國家隊集結強打，包括「四棒海」，他笑說，「我被郭總（郭泰源）排在第一棒，當下的想法就是：我腳很快！」

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陳子豪今天繼續擔任開路先鋒，林智勝認為，他被安排打第一棒，背後有特別用意，「我相信教練是想讓他多打一點、感受一下在場上的節奏，多累積打數，才知道該怎麼調整。」

林智勝指出，打第一棒與打第四棒心態其實很不同，「希望子豪可以放開來打，不要想太多。他才29歲，絕對可以打得起來，只是轉隊後需要時間適應，每支球隊氛圍不同，知道節奏後，他一定會越打越好。」



事實上，陳子豪今年擔任第一棒的打擊較為出色，截至今天賽前，他累計53打數敲出17支安打，包括1支全壘打，打擊率達0.321，另選到5次四壞球保送、2次觸身球，上壘率高達0.387，貢獻7分打點。

林智勝相信陳子豪狀況回穩後，棒次未來也可能會回到中心打線，「他自己也說過，過去在兄弟打第一棒也不錯。現在就是要放開去打，找回更好的感覺。就像我當年加入兄弟，一開始也很緊張，感覺大家都用放大鏡在看，練習都會變得特別謹慎。」

身為球隊大前輩，林智勝用親身經驗鼓勵後輩，「真的不用急，慢慢打出自己的節奏，找回自己的狀態。」