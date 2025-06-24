韓華「6周限定外援」超值爆發！　助隊穩居韓職龍頭

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

韓國職棒韓華鷹近期迎來新助力，新洋將里貝拉托（Luis Liberato）在加盟首戰即繳出5打數3安打、1打點、1得分的亮眼表現，成為球隊位居聯盟龍頭的重要推手。而他與球團簽下「6周短期合約」、總額僅5萬美元（約台幣147萬）也被讚賞CP值超高，球迷開始期待他能否「短租轉正」。

韓華先前因主力外援佛羅瑞爾（Estevan Florial）右手小指出現骨裂，緊急尋找替代選手，最終選擇里貝拉托。

里貝拉托原先效力於墨西哥聯盟，本季出賽29場，打擊率高達3成73，累積47安打、8轟、29打點與3次盜壘，攻擊火力不俗。

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至於為何會挑中里貝拉托，韓華總教練金卿文表示，「他一直在比賽狀態中，這是我們最看重的。」

左投左打的里貝拉托為外野手，守備範圍廣，攻擊端雖非傳統重砲，但具備極快的揮棒速度，以及良好的球棒控制能力，過去亦有大聯盟經歷，曾於2022年效力聖地牙哥教士並出賽7場，儘管未擊出安打，但在3A的生涯累積328場、41轟與170分打點，成績頗佳。

雖然僅有6周相處，但韓華也積極協助其融入戰術體系，於22日對戰培證英雄時，將其安排在第2棒，搭配李鎮榮擔任首棒，組成新版雙箭頭，里貝拉托也不負眾望，首戰即敲出3支安打，包含1支二壘安打，顯現出良好適應與應變能力。

▲里貝拉托首戰敲出3安。（圖／翻攝自Instagram／hanwhaeagles_soori）

這段6周的試用期也可能成為他職涯新轉機，隊友懷斯（Ryan Weiss）過去就是以短期合約進入韓華，隨即繳出優異成績，最終轉正並與球隊完成90萬美元續約，如今，里貝拉托能否成為下一位「短租轉正」的例子，備受關注。

▲球迷議論里貝拉托是否能夠轉正。（圖／翻攝自Instagram／hanwhaeagles_soori）