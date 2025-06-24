運動雲

>

韓華「6周限定外援」超值爆發！　助隊穩居韓職龍頭

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

韓國職棒韓華鷹近期迎來新助力，新洋將里貝拉托（Luis Liberato）在加盟首戰即繳出5打數3安打、1打點、1得分的亮眼表現，成為球隊位居聯盟龍頭的重要推手。而他與球團簽下「6周短期合約」、總額僅5萬美元（約台幣147萬）也被讚賞CP值超高，球迷開始期待他能否「短租轉正」。

韓華先前因主力外援佛羅瑞爾（Estevan Florial）右手小指出現骨裂，緊急尋找替代選手，最終選擇里貝拉托。

里貝拉托原先效力於墨西哥聯盟，本季出賽29場，打擊率高達3成73，累積47安打、8轟、29打點與3次盜壘，攻擊火力不俗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於為何會挑中里貝拉托，韓華總教練金卿文表示，「他一直在比賽狀態中，這是我們最看重的。」

左投左打的里貝拉托為外野手，守備範圍廣，攻擊端雖非傳統重砲，但具備極快的揮棒速度，以及良好的球棒控制能力，過去亦有大聯盟經歷，曾於2022年效力聖地牙哥教士並出賽7場，儘管未擊出安打，但在3A的生涯累積328場、41轟與170分打點，成績頗佳。

雖然僅有6周相處，但韓華也積極協助其融入戰術體系，於22日對戰培證英雄時，將其安排在第2棒，搭配李鎮榮擔任首棒，組成新版雙箭頭，里貝拉托也不負眾望，首戰即敲出3支安打，包含1支二壘安打，顯現出良好適應與應變能力。

▲▼韓華鷹里貝拉托。（圖／翻攝自Instagram／hanwhaeagles_soori）

▲里貝拉托首戰敲出3安。（圖／翻攝自Instagram／hanwhaeagles_soori）

這段6周的試用期也可能成為他職涯新轉機，隊友懷斯（Ryan Weiss）過去就是以短期合約進入韓華，隨即繳出優異成績，最終轉正並與球隊完成90萬美元續約，如今，里貝拉托能否成為下一位「短租轉正」的例子，備受關注。

▲▼韓華鷹里貝拉托。（圖／翻攝自Instagram／hanwhaeagles_soori）

▲球迷議論里貝拉托是否能夠轉正。（圖／翻攝自Instagram／hanwhaeagles_soori）

關鍵字： 韓國職棒韓華鷹棒球里貝拉托

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

「空靈女神」大堀彩結婚了！甜曬露肩婚紗　粉絲狂賀：超登對

「空靈女神」大堀彩結婚了！甜曬露肩婚紗　粉絲狂賀：超登對

塞爾提克2冠「大鎖」被交易到拓荒者　換回西蒙斯＋2次輪籤

塞爾提克2冠「大鎖」被交易到拓荒者　換回西蒙斯＋2次輪籤

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

林子崴相隔790天重返一軍！川岸強看好：有望成為中職Top3左投

大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王

大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

熱門新聞

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

曾豪駒親揭中華隊選將考量　點名未入選2位潛力股：期待年輕選手

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1ESPN證實　哈利伯頓阿基里斯腱撕裂

2大谷翔平締造MLB 125年唯一壯舉

3曾豪駒親揭中華隊選將考量

4大谷翔平復出登板內幕曝光！

5哈利伯頓今動刀！名主播呼籲改賽制

最新新聞

1羅里連4戰炸裂、賽季第32轟出爐！

2韓華「6周限定外援」超值爆發！

3李政厚6月大低潮　外角應對出問題！

4邁阿密國際晉級世俱盃16強將強碰PSG

5瓊斯盃中華男、女籃名單出爐

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

輔助判決確認全壘打　隊友幫忙提醒潘傑楷：打到李多慧

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366