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瓊斯盃中華男、女籃名單出爐　為亞洲盃、世大運暖身

▲中華男籃胡瓏貿、馬建豪、盧峻翔、高柏鎧、阿巴西、陳盈駿。（圖／中華籃協提供）

▲中華男籃陳盈駿。（圖／中華籃協提供）

記者游郁香／綜合報導

第44屆雙北威廉瓊斯盃將在7月2日點燃戰火，由女子組在台北和平籃球館率先登場，男子組7月12日接續於新北新莊體育館舉行。女子組中華藍、世大運培訓隊，以及男子組中華藍、白名單在今（24）日記者會上正式揭曉，門票將於明日中午12點開賣。

女籃激戰　中華藍、世大運培訓隊迎戰亞洲勁旅

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▲▼瓊斯盃中華女籃名單。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

▲瓊斯盃中華女籃名單。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

中華藍由旅外好手彭詩晴、林育庭領軍，來自美國、身高193公分的庫克斯（Cooks）也在名單上。世大運培訓隊組成中華白，今年加入台美混血球員洪蓓文。除日本派出國家二隊外，其餘南韓、菲律賓與泰國都以一隊陣容應戰，有利中華隊備戰亞洲盃與世大運。

▲▼瓊斯盃中華女籃名單。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

▲瓊斯盃中華女籃名單。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

中華女籃7月13日將前往中國深圳參加亞洲盃B級賽事，由外籍教練歐森（Michael Olson）領軍，目標是奪冠並重返A級賽場。世大運培訓隊則由林紀妏執掌兵符，盼透過瓊斯盃賽事強化防守及團隊默契，為前往德國世大運爭取佳績做好準備。

男籃焦點　陳盈駿、賀家兄弟引爆期待

▲▼瓊斯盃男子組中華藍、中華白名單。（圖／翻攝自Facebook／威廉瓊斯盃 Jones Cup）

▲瓊斯盃男子組中華藍名單。（圖／翻攝自Facebook／威廉瓊斯盃 Jones Cup）

中華藍陣容包括在今年CBA冠軍賽對決的陳盈駿、林秉聖，以及再次返台的賀丹、賀博兄弟。白隊則以年輕球員為主，旅美新星林現惟確定加入，搭配上屆UBA冠軍賽主力劉丞勳。

▲▼瓊斯盃男子組中華藍、中華白名單。（圖／翻攝自Facebook／威廉瓊斯盃 Jones Cup）

▲瓊斯盃男子組中華白名單。（圖／翻攝自Facebook／威廉瓊斯盃 Jones Cup）

兩隊將共同面對日本、菲律賓、澳洲等強隊，以及卡達、巴林等中東豪強。本屆瓊斯盃不僅是中華藍隊備戰8月亞洲盃的最佳熱身，更是白隊小將累積國際賽經驗的重要機會。

票價資訊及轉播平台一次看

今年瓊斯盃門票將於6月25日中午12點起，由年代售票系統開售。女子組票價分為1/2樓全區普通票600元（自由入座）及1樓場邊席1200元（對號入座）。男子組票價則為2樓普通票600元（自由入座）、1樓特區票1000元（對號入座）、場邊席2000元（對號入座）。

除了進場觀賽，球迷還能透過多平台欣賞賽事，包括緯來電視網、有線電視MOD的緯來精采台，以及緯來體育台YOUTUBE & TWITCH會員功能，公視也將同步播出重要賽事。

▼瓊斯盃男女籃賽程。（圖／翻攝自Facebook／威廉瓊斯盃 Jones Cup）

▲▼瓊斯盃男女籃賽程。（圖／翻攝自Facebook／威廉瓊斯盃 Jones Cup）

▲▼瓊斯盃男女籃賽程。（圖／翻攝自Facebook／威廉瓊斯盃 Jones Cup）

▲▼瓊斯盃男女籃賽程。（圖／翻攝自Facebook／威廉瓊斯盃 Jones Cup）

關鍵字： 籃球瓊斯盃中華隊

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