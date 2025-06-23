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張泰山獲邀響尾蛇台灣日開球　盼卡洛爾經典賽為台灣效力

▲「響尾蛇台灣日」張泰山。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

▲「響尾蛇台灣日」張泰山。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

記者楊舒帆／台北報導

由帕菲克國際運動行銷攜手美國職棒MLB亞利桑納響尾蛇隊舉辦的「2025亞利桑納響尾蛇台灣日」，將於美國時間9月20日於響尾蛇主場盛大登場，活動邁入第二屆，內容全面升級。今年邀請中華職棒傳奇球星張泰山擔任開球嘉賓，並由在韓國出道的台灣女子團體「GENBLUE幻藍小熊」獻上賽前演出，預料將再次掀起台灣文化風潮。

活動由帕菲克國際運動行銷主辦，攜手大鳳凰城台美商會及大魯閣集團共同協力推動。今年共推出1,500張限量套票，將於美國時間6月22日晚間8點起，在響尾蛇隊官方網站開賣。每組套票內含台灣日專區球票與限量版2025紀念球衣，該款球衣也於今日記者會上首次亮相。

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帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒表示：「很高興能再次與響尾蛇球團合作。我們特別邀請台灣棒壇代表性人物張泰山，與新世代偶像GENBLUE幻藍小熊參與其中，希望能從不同面向展現台灣魅力，也會號召台灣球迷組團赴美，親身感受這場盛會。」

大鳳凰城台美商會會長黃錫珩則指出，去年的台灣日活動獲得僑界熱烈支持，加上近年台灣科技產業進駐亞利桑納，使當地台灣人口迅速增長，從年初就有僑民詢問是否續辦，可見期待值極高。今年更邀請GENBLUE幻藍小熊於中秋晚宴演出，讓全社區共同歡慶。

合作夥伴大魯閣集團親子事業處處長許耀懋提到，這次參與不僅是文化交流的契機，更是大魯閣進軍美國市場的重要里程碑。今年暑假，大魯閣將於鳳凰城的梅薩與錢德勒設立兩座以棒壘球為主題的娛樂場域，藉由台灣日活動推廣品牌，讓更多人認識台灣的棒球文化。

表演單位天空娛樂營運長王維皓則說：「很榮幸GENBLUE幻藍小熊能成為首支登上MLB舞台的華人女子團體，這將是展現青春活力與華語流行音樂能量的最佳時刻。」

傳奇球星張泰山對於受邀擔任開球嘉賓表示：「非常榮幸能參與此次台灣日，這不僅是個人榮耀，更是台灣棒球展現給國際的重要平台。若有機會，我也希望能將台灣球迷的支持，親自傳達給響尾蛇隊的台裔球星Corbin Carroll，期盼他未來能為中華隊效力。」

記者會尾聲，GENBLUE幻藍小熊驚喜現身演出，炒熱現場氣氛。成員們也預告，屆時將帶來九月全新單曲首演，期盼為觀眾帶來難忘回憶。

本次活動感謝亞利桑納響尾蛇隊、大鳳凰城台美商會、大魯閣棒壘球打擊場等單位的鼎力支持，共同推動台灣文化躍上國際舞台。

關鍵字： 響尾蛇台灣日張泰山GENBLUE棒球

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