哈利伯頓含淚退場！專家憂跟腱重傷　美媒：無論輸贏他都是傳奇

Tyrese Haliburton had to be carried off the court after suffering an injury.



He had tears in his eyes as he was consoled by the Pacers' medical staff and was quickly surrounded by his teammates.



???? @ESPN pic.twitter.com/JAFfG16GgY — The Athletic (@TheAthletic) June 23, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽搶七大戰今（23）日登場，溜馬來到雷霆主場踢館，力拚隊史首冠，帶著右小腿拉傷上陣的印城一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）開賽就連砍了3顆三分球，卻在首節還剩4分55秒在無碰撞下痛苦倒地，運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）擔憂恐是阿基里斯腱傷勢，令所有人心碎。

哈利伯頓倒地前以5投3中攻下9分，這3顆進球都是三分彈，率作客的溜馬打出絕佳氣勢，沒想到他在首節還剩4分55秒，試圖突破雷霆大鎖卡魯索（Alex Caruso）的防守時，突然在無碰撞下倒地，他痛苦地拍打著地板，看起來情況相當不妙。

Tyrese Haliburton planted his bad right leg and it gave out. He couldn’t put any weight on it.



Awful. He gave it his all. pic.twitter.com/YeMQXKV6Dw [廣告]請繼續往下閱讀... June 23, 2025

溜馬隊友在哈利伯頓身邊圍成一圈，雷霆主場也瞬間安靜了下來。哈利伯頓最終被攙扶退場，頭上蓋著毛巾，他的爸爸在觀眾席上表情凝重。雖然目前仍無法得知確切傷情，但運動醫學專家杰弗里斯表示，「這就是當初最擔心的情況，讓哈利伯頓帶傷出戰。最怕的就是阿基里斯腱撕裂；最好的情況，也可能是小腿傷勢加劇。」

▲溜馬一哥哈利伯頓搶七戰無碰撞倒地退場，狀況看起來相當不妙。（圖／達志影像／美聯社，下同）

杰弗里斯分析，「很不幸地，從哈利伯頓的小腿上可以看到『波紋』的現象，最令人擔心的，就是阿基里斯腱受傷。」

這一幕不僅讓溜馬球迷心碎，美國媒體也感到十分惋惜。《The Athletic》記者凱茲（Fred Katz）感嘆，「哈利伯頓在總冠軍G7帶傷上陣，表現超殺，如今卻遭逢這種打擊，實在太慘了，對他來說太殘酷了。」

資深記者歐康納（Kevin O'Connor）直言，「我真的為哈利伯頓感到心碎，這太殘酷了。他一倒下就知道自己出了什麼事。他懷著冠軍的心走上場，為隊友拚搏，而他在G7開局的表現簡直太驚人了。該死的，老天啊。」

另一位名記者史皮爾斯（Marc J. Spears）則說，「不論輸贏，哈利伯頓都將永遠是溜馬的傳奇，因為他真的把自己的身體賭上了。」

這也讓人不禁聯想到2019年總冠軍賽的杜蘭特（Kevin Durant），當時他同樣帶著小腿傷勢提前復出，結果造成阿基里斯腱撕裂的悲劇。