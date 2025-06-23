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哈利伯頓含淚退場！專家憂跟腱重傷　美媒：無論輸贏他都是傳奇

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽搶七大戰今（23）日登場，溜馬來到雷霆主場踢館，力拚隊史首冠，帶著右小腿拉傷上陣的印城一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）開賽就連砍了3顆三分球，卻在首節還剩4分55秒在無碰撞下痛苦倒地，運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）擔憂恐是阿基里斯腱傷勢，令所有人心碎。

哈利伯頓倒地前以5投3中攻下9分，這3顆進球都是三分彈，率作客的溜馬打出絕佳氣勢，沒想到他在首節還剩4分55秒，試圖突破雷霆大鎖卡魯索（Alex Caruso）的防守時，突然在無碰撞下倒地，他痛苦地拍打著地板，看起來情況相當不妙。

溜馬隊友在哈利伯頓身邊圍成一圈，雷霆主場也瞬間安靜了下來。哈利伯頓最終被攙扶退場，頭上蓋著毛巾，他的爸爸在觀眾席上表情凝重。雖然目前仍無法得知確切傷情，但運動醫學專家杰弗里斯表示，「這就是當初最擔心的情況，讓哈利伯頓帶傷出戰。最怕的就是阿基里斯腱撕裂；最好的情況，也可能是小腿傷勢加劇。」

▲▼溜馬一哥哈利伯頓搶七戰無碰撞倒地退場，狀況看起來相當不妙。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬一哥哈利伯頓搶七戰無碰撞倒地退場，狀況看起來相當不妙。（圖／達志影像／美聯社，下同）

杰弗里斯分析，「很不幸地，從哈利伯頓的小腿上可以看到『波紋』的現象，最令人擔心的，就是阿基里斯腱受傷。」

這一幕不僅讓溜馬球迷心碎，美國媒體也感到十分惋惜。《The Athletic》記者凱茲（Fred Katz）感嘆，「哈利伯頓在總冠軍G7帶傷上陣，表現超殺，如今卻遭逢這種打擊，實在太慘了，對他來說太殘酷了。」

資深記者歐康納（Kevin O'Connor）直言，「我真的為哈利伯頓感到心碎，這太殘酷了。他一倒下就知道自己出了什麼事。他懷著冠軍的心走上場，為隊友拚搏，而他在G7開局的表現簡直太驚人了。該死的，老天啊。」

▲▼溜馬一哥哈利伯頓搶七戰無碰撞倒地退場，狀況看起來相當不妙。（圖／達志影像／美聯社）

另一位名記者史皮爾斯（Marc J. Spears）則說，「不論輸贏，哈利伯頓都將永遠是溜馬的傳奇，因為他真的把自己的身體賭上了。」

這也讓人不禁聯想到2019年總冠軍賽的杜蘭特（Kevin Durant），當時他同樣帶著小腿傷勢提前復出，結果造成阿基里斯腱撕裂的悲劇。

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓

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