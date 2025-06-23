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9年第4度轉隊！　杜蘭特在台上聽到被交易到火箭：拭目以待

記者游郁香／綜合報導

15屆全明星杜蘭特（Kevin Durant）今（23）日正式與太陽分道揚鑣，如願被交易到在他心願名單上的火箭。值得一提的是，他是在參加 Fanatics Fest 活動時，在台上聽到這個消息，他當下笑著說，「讓我們拭目以待！」這是他9年來第4度轉隊。

▲▼火箭對太陽頭牌杜蘭特十分感興趣 。（圖／達志影像／美聯社）

▲2屆FMVP杜蘭特如願被交易到火箭。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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這筆交易將36歲的杜蘭特送往本季拿下52勝、排名西區第2的火箭，進一步鞏固他們在主帥烏多卡（Ime Udoka）領軍下的爭冠格局，搭配今年全明星中鋒森根（Alperen Sengun）、全能新星湯普森（Amen Thompson）與資深後衛范弗利特（Fred VanVleet），休士頓陣容堪稱深度與天賦兼具。

杜蘭特也如願被送至自己首選的3支球隊之一（另兩隊為熱火與馬刺）。值得一提的是，他與烏多卡關係良好，兩人曾在籃網與美國隊共事，烏多卡上周才剛與火箭續下一紙長約，成為聯盟薪資最高的教頭之一。

▲▼火箭對太陽頭牌杜蘭特十分感興趣 。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特本季為太陽出賽62場，繳出場均26.6分、6籃板和4.2助攻，已連續3季場均達25分、投籃命中率50%、三分命中率40%的驚人數據，是NBA史上最長連續紀錄。根據統計，他也是聯盟投籃效率最高的球員之一，跳投命中率49.7%、中距離命中率53.1%、運球後跳投命中率更高達50.9%。

杜蘭特是在參加 Fanatics Fest 活動時，在台上得知自己被交易到火箭，現場隨即一陣騷動，他笑著要大家「拭目以待」，看起來心情大好。自2016年夏天從雷霆轉投勇士（當季西區頭號種子）開始，這位2屆FMVP已4度換東家，陸續披上籃網（當季第6種子）、太陽（當季第1種子）和如今的火箭（當季第2種子）戰袍。

▲▼火箭對太陽頭牌杜蘭特十分感興趣 。（圖／達志影像／美聯社）

根據《The Athletic》統計，這是杜蘭特生涯第3度被交易，前2次是2019年先簽後換加盟籃網、2023年被送到太陽。

杜蘭特3次交易的「總回報」如下：

布里吉斯（Mikal Bridges）
羅素（D’Angelo Russell）
格林（Jalen Green）
強森（Cam Johnson）
布魯克斯（Dillon Brooks）
克勞德（Jae Crowder）
內皮爾（Shabazz Napier）
葛拉漢（Treveon Graham）

2023年首輪籤（來自太陽）
2025年首輪籤（來自太陽）
2027年首輪籤（來自太陽）
2029年首輪籤（來自太陽）
2028年選秀互換權（來自太陽）
2025年首輪籤（來自火箭）
5枚次輪籤

關鍵字： NBA太陽火箭杜蘭特

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