快訊／NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭　太陽換回2球員＋6選秀權

BREAKING: The Phoenix Suns are trading two-time NBA Finals MVP Kevin Durant to the Houston Rockets for Jalen Green, Dillon Brooks, the No. 10 pick in the 2025 draft and five second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/EwrbA2ES9O — Shams Charania (@ShamsCharania) June 22, 2025

記者游郁香／綜合報導

今夏NBA市場上最大咖球星、2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）交易案今（23）日凌晨終於塵埃落定，《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，太陽將KD送到火箭，換回2021年榜眼格林（Jalen Green）、「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks），以及今年選秀會第10順位和5個次輪籤。

杜蘭特的動向是NBA今夏最大焦點，傳出熱火、馬刺與火箭是他願意「久留」的3個落腳處。查拉尼亞14日曾爆料，熱火、火箭和灰狼已向太陽提出「最終報價」，鳳凰城希望在選秀會前敲定交易案。

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▲2屆FMVP杜蘭特（左）被送到火箭。（圖／達志影像／美聯社）

鳳凰城資深媒體人甘巴多羅（John Gambadoro）昨晚爆料，「杜蘭特的交易非常接近完成。鳳凰城正與多支球隊洽談，以爭取理想的回報，我預期這筆交易會在今天或明天發生。」

僅過了2小時，就傳出交易達成協議的消息。權威記者查拉尼亞報導，杜蘭特如願被交易到心儀去處之一火箭，太陽從休士頓手中得到23歲後場新星格林、布魯克斯、2025年選秀會第10順位選秀權，以及5個次輪籤。

這個消息出現在NBA賽季最後一天，雷霆與溜馬將進行搶七戰爭冠。查拉尼亞披露，過去24小時，太陽與杜蘭特交易案的兩大最終候選火箭、熱火進行了深入談判，並在當地時間周日早上與火箭達成協議。