兄弟10比0大勝富邦豪取4連勝、追近獅隊　岳政華美技猛打秀MVP

▲岳政華。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟22日在主場迎戰富邦悍將，岳政華攻守俱佳，不僅單場敲出3支安打、貢獻4分打點，還在防守端演出超美技接殺，帶領兄弟火力全開，以10比0大勝對手，取得4連勝，與戰績第一的統一獅僅剩一場勝差。

兄弟隊在2局下突破陳仕朋防線，黃韋盛獲保送，高宇杰靠游擊手失誤上壘，張仁瑋選到保送，形成滿壘，宋晟睿隨後掃出二壘安打，送回2分，幫助球隊先馳得點。

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兄弟4局下再度發動攻勢，岳東華、高宇杰、張仁瑋接連敲安，岳政華適時補上安打再添1分，將比分擴大為3比0。

兄弟6局下面對悍將第二任投手江國豪，岳東華擊出安打，張仁瑋再度獲保送，宋晟睿靠著三壘手失誤站上壘包，隨後岳政華再敲安打，一舉送回2分。值得一提的是，他在6局上才剛演出美技守備，沒收戴培峰的安打，隨即又在進攻端貢獻火力。

兄弟7局下再度攻佔滿壘，岳東華敲出落點巧妙的安打追加1分。林朕呈接替投球後，高宇杰敲安再添分數，張仁瑋擊出內野滾地球，藉由游擊手發生失誤上壘，跑者趁傳回本壘得分；岳政華滾地球也助隊再添1分。

兄弟全場掃出10支安打，其中岳政華獨攬3支、4打點，獲選單場MVP。他賽後表示：「最近幾場打擊狀況沒那麼好，這兩場教練給我一些調整方向，今天才有不錯的成績。」回顧季初在二軍的日子，他說：「那時手有些傷，進度比較慢，但在二軍持續調整打擊，當下就是想先把手顧好。」

先發投手鄭浩均表現穩定，投5局被敲2安、送出4次三振，有3次保送，無失分，成功拿下第2勝。