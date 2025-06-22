總冠軍賽G7數據全解析　雷霆主場優勢？歷來搶七膠著難飆分

▲總冠軍G7歷來地主勝率高達近8成，雷霆本場享有主場優勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽明（23）日將迎來史上第20場搶七大戰，由雷霆與溜馬爭冠。從歷史數據來看，地主雷霆似乎佔有優勢，但雙方球員都是首次打總決賽G7，這場「一戰定生死」的對決充滿未知數。

過去19場總冠軍G7，地主隊戰績為15勝4敗，不過最近一次的搶七，2016年由天王詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士在客場擊敗勇士奪冠，為少數例外之一。

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G7難飆分！史上僅2人轟破40分都輸

歷來僅有兩人曾在總冠軍G7轟破40分卻都吞敗，「Logo爺」衛斯特（Jerry West）在1969年砍42分、貝勒（Elgin Baylor）在1962年得41分。最高得分並獲勝的紀錄由詹姆斯所締造，他在2013年G7拿下的37分。

▲溜馬一哥哈利伯頓帶著腿傷拚戰。（圖／達志影像／美聯社）

另外，近5場總決賽G7沒有任何球隊突破95分，上一次有球隊得分破百已是1988年的湖人，他們以108比105擊敗活塞，可見搶七戰往往是低比分、強度極高的對決。

過去5場總冠軍G7都是低比分

2016：騎士 93-89 勇士

2013：熱火 95-88 馬刺

2010：湖人 83-79 塞爾提克

2005：馬刺 81-74 活塞

1994：火箭 90-84 尼克

場場膠著 平均分差僅6.9分

總冠軍G7歷來平均勝分差為6.9分，近8場全為「個位數」差距，僅有4場為「雙位數」差距。最接近的一場發生在1955年，雪城以92比91擊敗韋恩堡。

歷來僅4場分差雙位數

1960：塞爾提克贏聖路易19分

1952：明尼亞波利斯贏紐約17分

1974：塞爾提克贏密爾瓦基15分

1970：尼克贏湖人14分

▲雷霆是史上第22支以頭號種子身分打總冠軍G7的球隊。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆為第1種子 溜馬是罕見第4種子挑戰者

雷霆是史上第22支以頭號種子身分打總冠軍G7的球隊，過去此類球隊戰績為12勝9敗，其中7場是雙方皆為第1種子。溜馬則是史上第4支以第4種子之姿闖進G7的隊伍，過往3支只有1969年的綠衫軍成功封王。

▲兩隊球員都是首次打總冠軍賽G7。（圖／達志影像／美聯社）

兩隊球員皆首度打總冠軍G7

溜馬的西亞卡姆（Pascal Siakam）與透納（Myles Turner）各有3場G7經驗，前者戰績2勝1敗，後者1勝2敗；奈史密斯（Aaron Nesmith）則是2勝0敗。

雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）打過2場G7，場均27分；溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）唯一一場G7拿下26分。值得注意的是，兩隊球員皆未有總冠軍賽G7經驗，所有人都是第一次遇到這種極為高壓的大場面。

裁判也將出現G7首秀新面孔

裁判名單預計比賽當日公布，唯一可能有總冠軍G7經驗的是資深裁判福斯特（Scott Foster），他曾執法2010與2013年總冠軍G7，其餘本季裁判名單成員皆尚未踏上這種等級的戰場。