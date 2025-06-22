大谷翔平明登板「右肩瘀青變深紫色」　湖人送他一籃嬰兒用品

▲大谷翔平被觸身球擊中的右肩，瘀傷已轉為深紫色。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

道奇「二刀流」巨星大谷翔平預計明（23）日凌晨迎來本季第2度登板，他今日對國民4打數熄火，吞下2次三振，賽後走出淋浴間時，被目擊2天前遭160公里觸身球擊中的右側背肌的瘀傷變成深紫色，不過總教練羅伯斯（Dave Roberts）確認，大谷明日將如期登板，本季第2次以「二刀流」身分出賽。

大谷在6月20日對教士比賽中，遭觸身球擊中右肩，賽後傷處紅腫並帶有清晰球痕，經過2天，瘀傷已經變成紫青色。此外，他的右大腿也在該系列賽被150公里速球打中而出現大片黑色瘀青。

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▲湖人送嬰兒用品給大谷，Lakers Nation打趣稱「招募行動開始了」。（圖／達志影像／美聯社）

日本媒體指出，這些觸身球正是「二刀流」特有的風險，在大谷尚處於右肩（投球時關鍵部位）與右腳（儲力來源）治療中的狀態下，外界不免擔憂是否會影響他的投球。

不過，大谷今日賽前仍進行了傳接球訓練，完成約40公尺遠投後，還在模擬投手丘距離進行了強力投球。總教練羅伯斯強調，大谷將照原訂計畫登板，這也將是他本季第2次以「二刀流」身分出賽。

值得一提的是，在道奇老闆華特（Mark Walter）豪擲100億美元收購湖人多數股權，正式入主這支NBA豪門後，大谷很快就收到湖人送來的一籃嬰兒用品，《Lakers Nation》打趣寫道，「招募行動開始了！」