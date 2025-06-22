LLB亞太賽韓國2：0完封日本奪冠　中華隊力退菲律賓奪季軍

▲韓國隊奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽21日進行最終戰，冠軍戰上演「日韓對決」，韓國隊以2：0完封強敵日本，連兩年奪冠並取得代表資格，將出征7月27日至8月3日於美國加州利弗莫爾（Livermore, Calif）舉行的世界賽。中華隊則在季軍戰中以9：5擊敗菲律賓，拿下季軍。

冠軍戰前4局雙方呈現激烈投手戰，日本先發中垣篤人投出12上12下、狂飆7K，韓國先發全志原也不遑多讓，僅被敲出1支安打並送出5次三振。

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戰局於5局上出現突破口，全志原率先敲出韓國首支安打後盜上二壘，隨後趁盜三壘時日本捕手發生傳球失誤跑回第1分。接著權隅陞保送上壘並連續盜壘，日本捕手再度失誤，韓國成功再下一城，2：0取得關鍵領先。

韓國全場靠全志原7局10K完封壓制日本打線，順利封王。總教練鄭閩席感謝球員努力並喊話：「接下來去美國一定要奪冠，這比我在韓國得任何獎都還有價值。」全志原則表示：「拿到冠軍讓所有疲勞一掃而空，把榮耀歸功給所有隊友。」

季軍戰由中華隊迎戰菲律賓，對手首局即先馳得點，中華隊隨即啟用王牌投手徐晨凱登板救火，成功壓制對方攻勢，關鍵在4局上滿壘危機時連飆2K解圍。

氣勢轉向中華隊，4局下陳恩麒擊出2分打點安打助隊反超。5局下打線全面爆發，單局11人次進攻狂灌6分奠定勝基，江奕賢貢獻3支安打猛打賞。雖然7局上菲律賓追回4分，中華隊仍以9：5鎖定勝局，奪下季軍。

教練林威宏表示，「經過昨天對韓國的大戰，小球員比賽心態成長許多，希望他們未來無論面對什麼困難，都能勇往直前。」

▲LLB徐晨凱。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）