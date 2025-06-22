運動雲

>

LLB亞太賽韓國2：0完封日本奪冠　中華隊力退菲律賓奪季軍

▲LLB徐晨凱。韓國隊奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲韓國隊奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽21日進行最終戰，冠軍戰上演「日韓對決」，韓國隊以2：0完封強敵日本，連兩年奪冠並取得代表資格，將出征7月27日至8月3日於美國加州利弗莫爾（Livermore, Calif）舉行的世界賽。中華隊則在季軍戰中以9：5擊敗菲律賓，拿下季軍。

冠軍戰前4局雙方呈現激烈投手戰，日本先發中垣篤人投出12上12下、狂飆7K，韓國先發全志原也不遑多讓，僅被敲出1支安打並送出5次三振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戰局於5局上出現突破口，全志原率先敲出韓國首支安打後盜上二壘，隨後趁盜三壘時日本捕手發生傳球失誤跑回第1分。接著權隅陞保送上壘並連續盜壘，日本捕手再度失誤，韓國成功再下一城，2：0取得關鍵領先。

韓國全場靠全志原7局10K完封壓制日本打線，順利封王。總教練鄭閩席感謝球員努力並喊話：「接下來去美國一定要奪冠，這比我在韓國得任何獎都還有價值。」全志原則表示：「拿到冠軍讓所有疲勞一掃而空，把榮耀歸功給所有隊友。」

季軍戰由中華隊迎戰菲律賓，對手首局即先馳得點，中華隊隨即啟用王牌投手徐晨凱登板救火，成功壓制對方攻勢，關鍵在4局上滿壘危機時連飆2K解圍。

氣勢轉向中華隊，4局下陳恩麒擊出2分打點安打助隊反超。5局下打線全面爆發，單局11人次進攻狂灌6分奠定勝基，江奕賢貢獻3支安打猛打賞。雖然7局上菲律賓追回4分，中華隊仍以9：5鎖定勝局，奪下季軍。

教練林威宏表示，「經過昨天對韓國的大戰，小球員比賽心態成長許多，希望他們未來無論面對什麼困難，都能勇往直前。」

▲LLB徐晨凱。韓國隊奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲LLB徐晨凱。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

關鍵字： 少棒冠軍亞太區韓國中華

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「比無安打還罕見」紀錄飛了！山本遭誤判 美媒、球迷怒轟主審

「比無安打還罕見」紀錄飛了！山本遭誤判 美媒、球迷怒轟主審

猿去年第9輪「空氣」再度叩關職棒　沈鈺傑仍給好評

猿去年第9輪「空氣」再度叩關職棒　沈鈺傑仍給好評

天堂到地獄只差一分鐘！台鋼苦鬥11局險勝　洪總：千辛萬苦啊

天堂到地獄只差一分鐘！台鋼苦鬥11局險勝　洪總：千辛萬苦啊

伍祐城守下關鍵勝利後落淚！洪總拍拍頭安慰：幹嘛哭

伍祐城守下關鍵勝利後落淚！洪總拍拍頭安慰：幹嘛哭

大谷翔平打點建功＋克蕭3000K「M8」！道奇6比5險勝國民

大谷翔平打點建功＋克蕭3000K「M8」！道奇6比5險勝國民

大谷翔平明天登板戰國民　捕手改搭新秀拉辛

大谷翔平明天登板戰國民　捕手改搭新秀拉辛

輔助判決確認全壘打　隊友提醒潘傑楷「打到李多慧」

輔助判決確認全壘打　隊友提醒潘傑楷「打到李多慧」

飛力獅「跌跌撞撞」撐滿6局　餅總解釋沒派陳韻文關門

飛力獅「跌跌撞撞」撐滿6局　餅總解釋沒派陳韻文關門

拿狀元籤不用爾虞我詐！人選呼之欲出？洪總：都是外面在傳

拿狀元籤不用爾虞我詐！人選呼之欲出？洪總：都是外面在傳

黃蜂當家砍將恐將走人　布里吉斯遭放上交易檯面

黃蜂當家砍將恐將走人　布里吉斯遭放上交易檯面

【詐騙集團傻眼回應】她假裝出車禍　對方秒問：那先給我卡號？

熱門新聞

「比無安打還罕見」紀錄飛了！山本遭誤判 美媒、球迷怒轟主審

猿去年第9輪「空氣」再度叩關職棒　沈鈺傑仍給好評

天堂到地獄只差一分鐘！台鋼苦鬥11局險勝　洪總：千辛萬苦啊

伍祐城守下關鍵勝利後落淚！洪總拍拍頭安慰：幹嘛哭

大谷翔平打點建功＋克蕭3000K「M8」！道奇6比5險勝國民

大谷翔平明天登板戰國民　捕手改搭新秀拉辛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完美一局夢碎　誤判引爆怒火

2去年的「空氣」又報選秀　猿仍關注

3台鋼苦鬥險勝　洪總：千辛萬苦啊

4伍祐城守下勝利後落淚！洪總拍拍頭

5大谷打點建！!克蕭3000K「M8」

最新新聞

1林振瑋2.2局6四壞　柯敬賢敲安選保送

2詹皇笑稱「再被他搧鍋就要退休」

3格林警告雷霆：若失利恐永遠無冠

4大谷明戰國民　捕手改搭新秀拉辛

5LLB亞太賽中華隊力退菲律賓奪季軍

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「多得那2分很關鍵」獅再亮燈！林岳平：未來每一戰都要全力以赴

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

李珠珢與姐姐跳《Gentleman》　富邦三本柱合體維心太香啦

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

南珉貞見粉絲手拿香菜餅乾　湊近聞一下...秒乾嘔逃跑XD

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366