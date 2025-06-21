領隊會議有討論是否開放　洪一中認為抗議鞋子顏色「無關緊要」

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹投手後勁日前對中信兄弟之戰，遭對方教頭平野惠一抗議穿白鞋。台鋼雄鷹總教練洪一中今天賽前受訪談到此事，直言，「抗議不是不行，但抗議這個沒必要，因為不影響比賽。」

兄弟總教練平野惠一在賽前就注意到後勁的鞋色問題，並表達疑慮，依據中職規章第9章第20條規定，球員釘鞋顏色需一致（主色須達50%以上），若不符規定，雖不影響出賽資格，但將被罰款1萬元。

洪總表示，「各隊都有在討論要不要開放，因為這不影響比賽，所以有在領隊會議提出。」

他也理解平野的作法，「按照規章，抗議不是不行，但說真的，抗議這個沒有必要，畢竟不會影響比賽，比較無關緊要。」

「如果說是投手戴了金項鍊反光影響到視線，那種情況就不能用，但鞋子的問題基本上是沒有對比賽造成影響。」洪總透露，當時裁判告訴他，這是規章有的規定。

「但也有說，我們如果要繼續穿，就是罰一萬，當然選手會覺得這一萬也是錢，就把它換下來。」

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他進一步表示，「其實各隊都有討論是不是要開放，讓廠商各自去贊助，領隊會議有討論到這個地方，所以抗議這東西沒有必要的，除非顏色是鮮紅色這麼突兀，那我想他們用意可能就是想拐一下而已。」