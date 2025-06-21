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鋼鐵大谷！被砸無礙還進牛棚練投　今照常先發出賽

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平昨對教士遭到對方終結者蘇亞雷斯（Robert Suárez）投出時速近161公里的直球擊中右肩。好消息是傷勢並無大礙，他今天賽前仍進牛棚練投，並繼續擔任「第一棒、指定打擊」出戰國民。

大谷翔平這一次共投了20球。外界關注昨天觸身球是否造成影響，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「今天原本就安排牛棚，他也順利完成了練習，讓我們放心。下一場登板將如原定計畫，安排在22日星期日（台灣時間23日）。」

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大谷6月16日對教士之戰，睽違近2年重返投手丘。當時先發1局共投28球，被敲2安、失1分，未計勝敗，球隊最終贏球。

道奇此役由克蕭（Clayton Kershaw）先發，他自5月17日復出後，繳出2勝0敗、防禦率3.25的成績，6月狀況良好，正處於2連勝中。

國民隊則派出王牌左投戈爾（MacKenzie Gore）先發，雖然戰績為3勝6敗，但防禦率僅2.89，表現穩定。他過去對大谷的對戰成績為6打數3安打、1轟，包括今年4月在華盛頓的比賽，大谷單場3打數3安打、1支全壘打，表現火燙。

大谷本季至今出賽74場，累計295打數86安打，打擊率2成92、25轟、43打點。雖然5月轟出與個人最多紀錄持平的15支全壘打，但6月目前僅擊出3轟，火力略顯下滑。

另一方面，佛里曼（Freddie Freeman）此戰休兵未先發，而連兩場未進先發的康佛托（Michael Conforto）則重返打線。

關鍵字： 大谷翔平道奇教士國民MLB

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