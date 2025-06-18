孫易磊回二軍首戰飆速151　先發2局6上6下飆3K完美壓制

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿台灣投手孫易磊於18日回到二軍，首場登板對戰西武隊，擔任先發投手主投2局無失分，最快球速達151公里，表現穩健。

孫易磊在1局上登板，首打席與西武首棒佐藤太陽纏鬥12球，最終以變速球引誘揮空三振。接著僅用兩球解決日隈Montell，再三振平澤大河，順利完成三上三下。

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火腿隊在1局下展開猛攻，吉田賢吾首打席即轟出陽春全壘打，隨後團隊串聯3支安打並搭配1支高飛犧牲打，單局攻下4分。

孫易磊續投2局上，讓仲三河優太、松原聖弥擊出滾地球出局，隨後三振渡部健人，再次完成三上三下。總計他僅投2局就退場，共用34球解決6位打者，送出3次三振，投球內容穩定。火腿最終以8比2擊敗西武。西武台將林冠臣此役以代打上陣，遭三振出局。

另一場比賽，樂天對上養樂多，台灣好手陽柏翔在兩出局二、三壘有跑者情況下敲出關鍵安打，貢獻2分打點追至2比3，隨後隊友延續攻勢扳平比數。陽柏翔在7局下再敲安打，可惜留下殘壘未得分。樂天終場以5比3逆轉勝出。陽柏翔單場3打數2安打，繳出2打點、1得分、吞1次三振，目前打擊率為.214。