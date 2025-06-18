杜蘭特季中差點轉戰塞爾提克　前總管安吉18年前就想選他

▲杜蘭特今年季中差點轉戰塞爾提克。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

36歲天王杜蘭特（Kevin Durant）會獎落誰家，成為NBA今夏最大焦點之一。太陽在年初的交易截止前，曾嘗試將這位2屆FMVP送回前東家勇士，但被他本人喊卡，資深記者歐康納（Kevin O'Connor）近日爆料，KD當時對前進塞爾提克有興趣，雙方也曾經接近達成協議。

塞爾提克對杜蘭特的興趣早在2007年就已浮現，當年他從德州大學投入NBA選秀，波士頓希望抽中狀元籤選他，無奈只抽到第5順位。前總管安吉（Danny Ainge）曾表示，若當時握有狀元籤，會毫不猶豫選擇杜蘭特。

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多年來杜蘭特一直是塞爾提克的潛在目標，美國媒體披露，今年2月交易截止前，太陽與綠衫軍比以往都更接近達成協議。消息來源指出，當時唯一可行的方式，是波士頓將「獨角獸」波辛吉斯（Kristaps Porzingis）與「大鎖」哈勒戴（Jrue Holiday）打包送到鳳凰城。

但最大障礙在於兩隊都處於第二層豪華稅限制，意味著交易薪資必須「完全匹配」，導致操作難度極高，最終還是沒能成真。

《雅虎體育》資深記者歐康納最近披露，杜蘭特在年初交易截止前，對加盟塞爾提克與尼克感到興趣。不過，隨著尼克本季一路挺進東區冠軍賽，他們似乎已無意再追求KD。

如今，杜蘭特已表態首選落腳處，包括馬刺、熱火與火箭，塞爾提克再出手的可能性大減。當然，太陽並沒有義務送他去想去的地方，他們完全可以選擇報價最優的方案。

考量杜蘭特在鳳凰城的「3巨頭組合」失敗收場，太陽或許傾向選擇最有利的報價。不過前提是，其他非杜蘭特意願的球隊是否願意提出足夠有吸引力的交易包裹。

杜蘭特本季繳出場均26.6分、6籃板與4.2助攻，投籃命中率52.7%、三分命中率高達43%，依舊是聯盟頂尖的得分武器。