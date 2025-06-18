道奇葛拉斯諾復出近了！　Live BP表現佳、可能直接實戰

▲葛拉斯諾第2次Live BP表現優異。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇主力右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今（18）日傳出好消息，總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，葛拉斯諾已完成傷後第2次Live BP（實戰投打練習），投出約40球，整體狀態令人滿意，若無意外，近期內將進一步安排牛棚練投，甚至展開小聯盟實戰登板。

「他今天的表現非常好。」羅伯斯表示，「2局內容中，不論是控球或執行力都很出色，恢復進度令人欣慰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於下一步，羅伯斯指出，若狀況持續穩定，接下來幾天將安排1次牛棚練投，接著評估是否進行模擬比賽或直接進入小聯盟實戰登板，「他下一次投球可能會投3局，這是合理的安排。」

▲葛拉斯諾已接近可實戰階段。（圖／達志影像／美聯社）

儘管投球狀態逐漸步入軌道，羅伯斯仍提醒葛拉斯諾需要再調整心理狀態，慢慢邁向實戰模式，「他是會動腦的選手，復健期間難免會關注身體反應，但隨著實戰接近，必須將注意力轉向與打者對決，這樣的轉換對重返比賽至關重要。」

目前道奇輪值傷兵連連，包括史奈爾（Blake Snell）、佐佐木朗希也因傷缺陣，若葛拉斯諾順利回歸，無疑將成為衛冕軍的關鍵利多。