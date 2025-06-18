運動雲

>

道奇葛拉斯諾復出近了！　Live BP表現佳、可能直接實戰

▲▼道奇葛拉斯諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛拉斯諾第2次Live BP表現優異。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇主力右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今（18）日傳出好消息，總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，葛拉斯諾已完成傷後第2次Live BP（實戰投打練習），投出約40球，整體狀態令人滿意，若無意外，近期內將進一步安排牛棚練投，甚至展開小聯盟實戰登板。

「他今天的表現非常好。」羅伯斯表示，「2局內容中，不論是控球或執行力都很出色，恢復進度令人欣慰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於下一步，羅伯斯指出，若狀況持續穩定，接下來幾天將安排1次牛棚練投，接著評估是否進行模擬比賽或直接進入小聯盟實戰登板，「他下一次投球可能會投3局，這是合理的安排。」

▲▼道奇葛拉斯諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛拉斯諾已接近可實戰階段。（圖／達志影像／美聯社）

儘管投球狀態逐漸步入軌道，羅伯斯仍提醒葛拉斯諾需要再調整心理狀態，慢慢邁向實戰模式，「他是會動腦的選手，復健期間難免會關注身體反應，但隨著實戰接近，必須將注意力轉向與打者對決，這樣的轉換對重返比賽至關重要。」

目前道奇輪值傷兵連連，包括史奈爾（Blake Snell）、佐佐木朗希也因傷缺陣，若葛拉斯諾順利回歸，無疑將成為衛冕軍的關鍵利多。

 
關鍵字： MLB道奇葛拉斯諾羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

前韓職台灣血統帥哥球員劉祥斌來台測試　姜建銘：想進中職有得拚

前韓職台灣血統帥哥球員劉祥斌來台測試　姜建銘：想進中職有得拚

啦啦隊傳奇女神朴騏良　暢談台韓應援文化最大差異在「喊聲」

啦啦隊傳奇女神朴騏良　暢談台韓應援文化最大差異在「喊聲」

力挺大谷翔平用「登板調整」　前天使總教練解析：完全合理

力挺大谷翔平用「登板調整」　前天使總教練解析：完全合理

衝擊首輪？潛力「游擊砲」朱盟、球速150曾偉喆決定選秀

衝擊首輪？潛力「游擊砲」朱盟、球速150曾偉喆決定選秀

首輪候補少一人？林張子俊與國外球隊接洽中　可能不選秀

首輪候補少一人？林張子俊與國外球隊接洽中　可能不選秀

大谷翔平遭觸身球引發騷動　教頭羅伯斯抗議本季首次遭驅逐

大谷翔平遭觸身球引發騷動　教頭羅伯斯抗議本季首次遭驅逐

AI女神哭了！李珠珢應援途中掩面落淚　富邦育樂：身體有些不適

AI女神哭了！李珠珢應援途中掩面落淚　富邦育樂：身體有些不適

「阿華接得漂亮！」桃猿讓獅關燈　古久保盼追上

「阿華接得漂亮！」桃猿讓獅關燈　古久保盼追上

看大谷翔平投完球接著打　羅伯斯讚嘆「二刀流」畫面超乎想像

看大谷翔平投完球接著打　羅伯斯讚嘆「二刀流」畫面超乎想像

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

熱門新聞

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

前韓職台灣血統帥哥球員劉祥斌來台測試　姜建銘：想進中職有得拚

啦啦隊傳奇女神朴騏良　暢談台韓應援文化最大差異在「喊聲」

力挺大谷翔平用「登板調整」　前天使總教練解析：完全合理

衝擊首輪？潛力「游擊砲」朱盟、球速150曾偉喆決定選秀

首輪候補少一人？林張子俊與國外球隊接洽中　可能不選秀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA決賽首見　哈利伯頓大三零紀錄

2前韓職台灣帥哥球員劉祥斌來台測試

3啦啦隊女神朴騏良　談台韓應援文化差異

4前主帥力挺大谷翔平用「登板調整」

5衝擊首輪？朱盟、曾偉喆決定選秀

最新新聞

1海神變陣！　總冠軍G2艾德回歸

2藤浪晉太郎連8場無失分仍遭水手釋出

3韓職「前救援王」高祐錫遭馬林魚釋出

4李珠珢惹怒韓網？富邦育樂回應了

5大谷翔平遭觸身球引發騷動　教頭羅伯斯抗議遭驅逐

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

【女孩坐身上香香合影】這是吉祥物 #富藍奇 最幸福的一天 #富邦悍將

【太香警告】李珠珢穿旗袍大跳中場舞！包包頭＋大長腿根本春麗

【全糖珠珠寶貝已上線】李珠珢穿學生服首度開唱中文歌！

李珠珢朴星垠夢幻連動！　人氣女神跳應援全場暴動

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366