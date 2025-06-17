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魔鷹雙響砲！張肇元再見安　台鋼延長賽7:6氣走兄弟

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今天主場迎戰中信兄弟，魔鷹2局開轟率隊領先，後援投手許育銘7局登板搞砸領先，魔鷹8局下再度挺身而出，擊出全壘打，單場雙響炮，扳平戰局。兩隊戰到延長賽第10局才分出勝負，張肇元再見安，氣走兄弟，賞對手2連敗。

此戰尚未開打就火藥味十足。台鋼先發投手後勁因穿著白色釘鞋遭中信兄弟提出異議。雙方針對鞋色規範產生爭議，後勁一度把鞋頭塗黑，最終還是換了一雙鞋，艾速特「good teammate」隨後幫他把鞋掛在休息室上，以示抗議。

依據中職規章第9章第20條規定，球員釘鞋顏色需一致（主色須達50%以上），若不符規定，雖不影響出賽資格，但將被罰款1萬元。

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面對兄弟開賽前「拐氣」，後勁登板後不受影響，首局投出三上三下，包括三振岳政華，2局三振重砲許基宏，雖保送詹子賢，但讓江坤宇擊出雙殺。

2局下，後勁獲得火力應援，魔鷹轟出陽春砲，本季第15轟出爐，穩居全壘打王，生涯初登場的顏郁軒適時安打再添1分。

3局上兄弟展開反攻，岳東華與高宇杰連續安打，靠著宋晟睿的高飛犧牲打追回1分。3局下盧孟揚出現亂流，保送吳念庭與魔鷹，但台鋼未能擴大領先。

顏郁軒4局下再度對盧孟揚開轟，擊出右外野方向全壘打，成為聯盟史上第36位「初登場首轟」球員，也是台鋼隊史第一人。

5局上兄弟靠黃韋盛二壘打與高宇杰高飛犧牲打再追回1分；6局下王柏融擊出本季第2轟，將球送出右外野大牆，百轟差6支。這也是盧孟揚此戰挨的第3支全壘打，追平個人生涯單場最多被轟紀錄。

台鋼7局換投，後勁退場時仍保有勝投資格，許育銘接手後被敲連續安打，岳東華擊出帶有打點安打追成1分差，接替的張誠恩面對宋晟睿再遭擊出2分打點安打，兄弟反以6比5超前。

但兄弟領先未能守住，8局下王凱程面對魔鷹再被轟出陽春砲，魔鷹單場雙響砲，本季累積16轟，幫助球隊追平比分。

比賽進入延長賽採突破僵局制，10局上兄弟靠代打曾頌恩的高飛犧牲打攻下超前分。10局下，兄弟更換投手由陳柏均登板，面對王博玄投出保送，吳念庭敲出追平安打，兄弟選擇敬遠魔鷹，形成滿壘對王柏融，雖然王柏融打出雙殺打，但下一棒張肇元敲出再見安打。

▲張肇元打出台鋼雄鷹隊史首支再見安打 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲張肇元再見安打 。（圖資料照／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 中職魔鷹張肇元台鋼雄鷹中信兄弟王柏融

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