平日8千人新莊城堡打球很開心　申皓瑋心態放慢找回手感

記者楊舒帆／新北報導

申皓瑋17日在8597人進場的「新莊城堡」演出開轟猛打賞，率領富邦悍將2連勝，獲選MVP讓他直呼，「打球起來滿開心的。」

申皓瑋在球隊4局下以0比1落後時先掃出二壘安打扳平比數，6局下面對郭俊麟剛登板第一球就開轟，他表示，「沒有特別想開轟，設定好把打擊打強勁的策略。上去打擊前，（范）國宸有說領先可以大膽一點、積極一點沒關係，那是一顆直球。」

申皓瑋在6月初曾經歷一段小低潮，近期手感回溫，連續4場安打，他說，「之前節奏沒做好，選球也沒做好，打到不好打的球，讓自己心再慢一點，不要急著出棒，多看球，把身體節奏做好，慢慢有好的成果。」

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林澤彬排悍將第一棒展現稱職好表現，申皓瑋也認為他很關鍵，「阿彬他打起來，讓打線慢慢越來越好，中心棒次繼續維持，幾個年輕球員也表現不錯。阿彬滿關鍵的，還有高捷也不錯。」

悍將上半季戰績不佳必須衝刺下半季，申皓瑋說，「雖然上半季沒機會了！還是要用百分百態度去比賽，畢竟很快就補賽完就接下半季，還是要把不足做好，把最好表現展現出來，下半季希望大家保持好的狀態，上半季過去了，下半季努力。」

無論假日或平日「新莊城堡」觀眾人數都提升，申皓瑋表示，「感謝球迷為我們加油，滿明顯跟去年不同，打球起來滿開心的。」

▲申皓瑋獲選MVP。（圖／富邦悍將提供）