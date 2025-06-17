申皓瑋開轟MVP　悍將讓獅隊封王魔術數字再次滅燈危機

▲富邦悍將申皓瑋。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將17日迎戰統一獅，申皓瑋手感加溫，4局下掃出二壘安打攻下首分打點，6局下再開轟擴大領先，率隊以4比1獲勝，先發投手魔力藍摘下本季第3勝。統一獅吞敗後，若另一地桃猿獲勝，獅隊封王魔術數字將第二度熄滅。

獅隊在4局上突破防線，潘傑楷、胡金龍接連安打，陳重廷補上一支二壘安打，率先取得1分。悍將4局下隨即展開反攻，林澤彬敲出二壘安打，林岳谷補上內野安打，接著申皓瑋擊出關鍵二壘安打追平比數，范國宸敲出滾地球，跑者趁機回本壘，助隊超前。

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6局下，申皓瑋面對獅隊第二任投手郭俊麟，鎖定第一球積極出棒，轟出左外野陽春全壘打，為本季第5轟，幫助悍將擴大領先至3比1。8局下，王勝偉再補上一支打點安打，錦上添花。

悍將先發投手魔力藍主投6.2局，用92球投出64顆好球，被敲6支安打，奪7次三振、失1分。他退場時留下壘上跑者，由李吳永勤接手0.1局化解危機。富藍戈與張奕各投1局聯手關門，守住勝利。

全場悍將敲出10支安打，申皓瑋轟出本季第5發全壘打、猛打賞，僅差三壘安打即完成完全打擊。林澤彬重返開路先鋒位置展現火燙手感，貢獻3安打並跑回1分。

獅隊先發左投林詔恩主投5局，被敲5支安打，奪2次三振，失2分，承擔敗投。

▲魔力藍。（圖／富邦悍將提供）