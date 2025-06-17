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先發到牛棚都能扛！艾璞樂期待下半季能回先發

▲味全龍隊洋將艾璞樂。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊洋將艾璞樂。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍洋投艾璞樂近期自先發調往後援，已經出賽2場共累計4局無失分，為牛棚增添戰力。他直言，無論哪一個位置，最重要是幫助球隊搶下勝利。被問到是否希望下半季回到先發，艾璞樂也說，確實有這想法，不過都尊重教練團安排。

中職邁入第三年，艾璞樂過去都是擔任先發，回想上一次轉任牛棚，他透露，要追溯到2019年還在日本效力歐力士時期。

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不過今年與味全龍續約時，就有談到可能要有擔任牛棚投手的心理準備。近期因為鑀龍受傷缺陣，牛棚戰力吃緊，艾璞樂接受任務、轉任後援。

面對角色轉變，艾璞樂今日賽前受訪表示，無論擔任什麼角色，總教練如果需要，他都願意承擔。

雖然先發與後援的準備方式非常不同，但艾璞樂認為，只要事前了解任務，都能夠做足準備，也相信自己能勝任各位置。

他進一步指出，和後援轉先發相比，自己是先發調往後援，會比較能夠適應，「本來就已經儲備120球的投球能量，是有辦法可以負擔短局數，如果要我從後援轉先發，可能會比叫困難。」

艾璞樂也不排除自己能夠連續出賽，「這是全新的體驗，我會想辦法去滿足球隊想要贏球的這個任務。」

記者再問到，下半季是否會向教練團爭取回到先發？艾璞樂笑言，「這是當然的，還是會希望可以以先發身份進入下半季，回顧我去年出賽，只要讓我定期出賽，提早知道需要的先發任務，基本上，我都能勝任！」

不過他也說，還是以大局為主，「為了球隊贏球，教練團或許有其他想法，會尊重球隊的決定。」

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