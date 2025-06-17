獅新秀鍾允華僅投0.1局留危機　陳傑憲暖心鼓勵、餅總揭調度考量

▲統一獅鍾允華。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅於15日對戰中信兄弟，展開一場精彩的投手戰。球隊在以1比0領先時，梅賽斯投完7局完成先發任務，新秀鍾允華中繼登板僅投0.1局，留下得點圈危機，隨後由王鏡銘接替登板，驚險解危。總教練林岳平（餅總）賽後透露，當時讓鍾允華上場，是希望他能面對「乾淨的一局」。

鍾允華面對首名打者詹子賢投出保送，對方隨後採取短打戰術，他選擇傳向二壘，使對手未能成功推進至得點圈。不過接著被岳東華敲出安打，才換上王鏡銘上場處理殘局。

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餅總於17日賽前受訪進一步解釋，其實他和王鏡銘都是可以在那個時機點上場的人選，只是王鏡銘如果出現狀況，後面就沒有穩定的後援人選，因此寧可讓鍾允華先投。王鏡銘狀況比較清楚可控，而鍾允華剛升上一軍，還不是很清楚他的臨場表現，所以先讓他嘗試投乾淨的一局。他也指出鍾允華目前最大的課題是保送過多。

另一名新人李軍近期也在一軍亮相，餅總透露：「他目前應該會專門用來對付左打。」他進一步補充，球隊會把年輕球員當作一般球員看待，但在經驗與抗壓力方面仍有差異，教練團會依此選擇更合適的上場時機。

鍾允華賽後坦言，登板時感到相當緊張，面對詹子賢時表示：「當下沒想太多，只是想積極攻擊好球帶，但結果投出保送。當時1比0領先，而他前一天又轟出3分砲，難免有點壓力。」

隨後他依照捕手的配球策略處理短打，最終留下了一、三壘危機。他坦言自責，也認為王鏡銘學長的經驗很好，很值得學習。而隊長陳傑憲也在17日賽前給予鼓勵：「新人上一軍要大膽攻擊好球帶，後面還有學長在。」

值得一提的是，鍾允華的哥哥鍾少華近期剛通過中職測試會名單，兄弟倆平時也會討論職棒環境。鍾允華也曾告訴哥哥：「職棒一定要很自主，大家的目標都是上一軍，要多練習才有機會。」

此外，髙塩將樹在該場比賽中登板救援，成功拿下本季第3次救援成功。餅總表示，希望他能與陳韻文形成相輔相成的搭配，目前他表現穩定，有能力勝任第二順位的後援角色，後續將交由投手教練安排調度，也不排除陳韻文在某些情況下提前登板。