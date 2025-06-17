看大谷翔平投完球接著打　羅伯斯讚嘆「二刀流」畫面超乎想像

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（17）日重啟「二刀流」，投手部分主投1局，被敲2安、失1分，最快球速達161公里；打擊方面則4打數擊出2安打、貢獻2打點、另有1次保送，讓首次執教二刀流大谷的總教練羅伯斯（Dave Roberts）驚呼連連。

羅伯斯在賽後大力讚賞大谷的登板內容，「雖然掉了1分，但他的球質非常好，是一場精彩的登板表現。」根據統計，大谷此戰四縫線速球的平均球速為99.1英里（約159.5公里），展現充沛爆發力。

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▲投手大谷道奇初登板球速出乎意料。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯進一步指出，「尤其是他的直球速度，遠高於我們的預期，老實說，我們原本認為會落在95到97英里左右，但最終他投出了更快的速度，這應該是他比賽慾望與腎上腺素激發的結果，總體來說，今天是非常完美的一天。」

對於大谷是否會因為登板影響打擊，羅伯斯則不擔心，「我不認為今天的投球對他的打擊有造成什麼影響，正如我賽前所說，明天才是關鍵，我們要確認他身體的疲勞程度與整體狀態，不過就今天來說，他的表現真的令人興奮。」

首次執教到「二刀流」大谷，羅伯斯直呼登場那一幕超乎想像，他看著大谷投完首局後未回休息室，而是直接在板凳前換戴頭盔與護具、喝口水，便準備登上打擊區，他說，「真的非常有意思，這樣的事情，即使是在天使時期也很罕見，尤其是在首局同時投球並擔任開路先鋒，這種場景極其少數。」

羅伯斯也透露，賽前其實有討論是否讓大谷繼續擔任第1棒，但大谷回應簡短且堅定，「沒問題。」最終他也以身作則，敲出2支安打，率隊6比3勝出。