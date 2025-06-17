大谷翔平二刀流復出飆速161、敲雙安2打點　道奇6比3擊敗教士

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平17日（台灣時間）二刀流復出，先發投1局失1分，並擔任第一棒、指定打擊，4打數2安打，進帳2打點，選到1保送，打擊率3成。

大谷翔平面對教士隊首局登板，首打席對上塔提斯 Jr.（Fernando Tatis Jr.）便以97.6英里（約157公里）的速球展開對決，歷經6球纏鬥被敲出安打，接著又遭阿瑞茲（Luis Arraez）擊出中外野安打，該打席最快球速達100英里（約161.5公里），形成無人出局一、三壘有人的局面。隨後面對馬查多（Manny Machado），被擊出中外野高飛犧牲打，大谷失掉1分。

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大谷翔平僅投1局退場，共投28球，其中16顆為好球，被擊出2支安打，失掉1分。完成投手任務，大谷隨即以第一棒身分登場打擊，與教士先發投手希斯（Dylan Cease）纏鬥至滿球數後遭三振出局。

道奇3局上反攻，帕黑斯（Andy Pages）掃出二壘安打，兩出局後，大谷翔平再敲深遠二壘安打進帳1分，扳平比數，也幫自己敗投解套。教士很快反擊，4局上柏格茲（Xander Bogaerts）適時二壘安打要回2比1領先。

道奇4局下展現火力，赫南德茲（Teoscar Hernández）、史密斯（Will Smith）、蒙西（Max Muncy）連續安打幫助球隊以3比2超前。帕黑斯遭觸身球保送後怒視投手丘，希斯也雙手一攤，氣氛一度緊張，所幸未造成衝突。艾德曼（Tommy Edman）補上安打追加1分，大谷翔平連兩打席掃安打，貝茲（Mookie Betts）也擊出安打，單局灌進5分，擴大至6比2。

馬查多（Manny Machado）於6局上敲出陽春全壘打，追回1分，道奇牛棚隨後穩守，最終以6比3贏得勝利。