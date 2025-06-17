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溜馬8人季後賽得分破175！　第5戰雖敗仍締造NBA紀錄

▲▼溜馬西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬今年以「團隊作戰」風格一路殺進總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬在總冠軍賽G5雖以109比120敗給雷霆，系列賽陷入2勝3敗劣勢，但他們在此役創下NBA季後賽史上的全新紀錄，溜馬成為聯盟歷史上首支在單一季後賽期間有8名球員得分達175分的球隊，據《ESPN》報導，這項數據前所未見。

本屆總冠軍賽前，外界普遍關注雷霆的板凳火力，溜馬整體的輪替深度則被低估，明星後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）固然是焦點，但包含西亞卡姆（Pascal Siakam）、透納（Myles Turner）、內姆哈德（Andrew Nembhard）與內史密斯（Aaron Nesmith）等人，也在各自角色上有穩定發揮。

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其中，西亞卡姆展現在2019年曾協助暴龍奪冠的真實力，今年季後賽持續穩定輸出，甚至奪下東區冠軍賽MVP殊榮；透納則扮演禁區守護者，冠軍賽G3曾對同樣位置的雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）上演精采連續阻攻，是溜馬重要的防守門神；內姆哈德與內史密斯則在攻防兩端多次關鍵挺身而出。

值得注意的是，能在單一季後賽中達成得分175分紀錄的球員通常為主力先發，但溜馬這項成就的關鍵，在於替補火力深厚，馬瑟林（Bennedict Mathurin）、麥康諾（T.J. McConnell）、托平（Obi Toppin）皆於本次季後賽繳出穩定貢獻，達陣單屆季後賽175分紀錄。

根據歷史資料顯示，當系列賽2比2平手時，G5獲勝者有超過75%的機率奪冠，溜馬在G5雖無法突破雷霆主場防線，但若能在G6穩住陣腳，仍有反撲希望。

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓西亞卡姆

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